"Калашников" предлагает оснастить Москву камерами с использованием нейросетей собственной разработки

Ижевск. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" намерен использовать для гражданских нужд нейросети, которые применяет в производстве боевых роботов, сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Михаил Ненюков, выступая на Форуме оружейников в Ижевске в среду.

"У нас есть свои собственные нейросети, которые мы используем для боевых роботов, но сейчас переводим эту историю для гражданских нужд", - сказал Ненюков.

Он отметил, что, в частности, концерн в рамках опытных работ разместил камеры в Москве и Московской области.

"Собираем аналитику и делаем предложение Москве в части работы наших нейросетей, которые могут регулировать движение транспорта в Москве", - добавил Михаил Ненюков.