"Калашников" предлагает оснастить Москву камерами с использованием нейросетей собственной разработки
Робототехника, Специальные и защитные средства, Гос. регулирование и финансирование, Новые разработки:
Вид на Москва-Сити.
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Ижевск. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" намерен использовать для гражданских нужд нейросети, которые применяет в производстве боевых роботов, сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Михаил Ненюков, выступая на Форуме оружейников в Ижевске в среду.
"У нас есть свои собственные нейросети, которые мы используем для боевых роботов, но сейчас переводим эту историю для гражданских нужд", - сказал Ненюков.
Он отметил, что, в частности, концерн в рамках опытных работ разместил камеры в Москве и Московской области.
"Собираем аналитику и делаем предложение Москве в части работы наших нейросетей, которые могут регулировать движение транспорта в Москве", - добавил Михаил Ненюков.
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