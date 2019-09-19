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19.09.2019
Интерфакс-АВН

"Калашников" предлагает оснастить Москву камерами с использованием нейросетей собственной разработки

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Вид на Москва-Сити
Вид на Москва-Сити.
Источник изображения: © flickr.com, kishjar?

Ижевск. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" намерен использовать для гражданских нужд нейросети, которые применяет в производстве боевых роботов, сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Михаил Ненюков, выступая на Форуме оружейников в Ижевске в среду.

"У нас есть свои собственные нейросети, которые мы используем для боевых роботов, но сейчас переводим эту историю для гражданских нужд", - сказал Ненюков.

Он отметил, что, в частности, концерн в рамках опытных работ разместил камеры в Москве и Московской области.

"Собираем аналитику и делаем предложение Москве в части работы наших нейросетей, которые могут регулировать движение транспорта в Москве", - добавил Михаил Ненюков.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
Робот
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