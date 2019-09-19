Зачем командованию армии США новая тыловая бригада в Европе?

На американской военной базе «Зембах» в Германии 14 сентября прошла торжественная церемония, ознаменовавшая завершение формирования нового тылового соединения – 510-й группы региональной поддержки армейского резерва США.

В состав группы будут входить ряд уже развернутых в Европе подразделений, а также вновь сформированные 83-й батальон обеспечения со штабом в Кайзерслаутерне, 319-е военно-историческое отделение (Висбаден), 530-я и 603-я команды управления движением (Графенвер и Виченца), вместе составляющие 446-й батальон управления движением. Командиром соединения в мае текущего года назначен полковник Аарон Джастис.

Формирование 510-й группы осуществлялось Соединенными Штатами с конца 2017 года и завершилось на полмесяца раньше намеченного срока. Новое соединение позволило расширить состав уже существующего на территории Германии 7-го командования поддержки.

Подразделения группы осуществляют тыловое обеспечение группировки американских войск в Европе общей численностью до 6 тыс. человек и предназначены, в первую очередь, для поддержки формирований США, развернутых в Польше.

Очевидно, что новое тыловое соединение, имеющее пункт постоянной дислокации в Германии, пополнит состав и без того многочисленных обеспечивающих организаций американских войск в Европе в интересах повышения возможностей по их развертыванию и перемещению. При этом единственной страной, в которой планируется нарастить военное присутствие США, является Польша. Вывод очевиден.

При этом прослеживается аналогия с выходом Вашингтона из ДРСМД, когда ассигнования на разработку ракет средней и меньшей дальности были выделены в американском военном бюджете задолго до расторжения договора. Соответственно, формирование 510-й группы было начато за полтора года до объявления президентами США и Польши о наращивании американской группировки на польской территории.

Обращает на себя внимание тот факт, что новое тыловое соединение США развернуто в Европе на постоянной основе. Это, с высокой долей вероятности, повлечет за собой создание дополнительных баз для размещения боевых подразделений.

К большому сожалению, военно-политическое руководство Польши, также как и других стран Восточной Европы за лозунгами «угроза с Востока» не понимает, что фактически отдали на откуп США свой суверенитет и территорию в обмен на мнимую защиту.

Для Белого дома страны Балтии, Польша, а теперь еще и Украина, это не партнеры и союзники, а военный полигон, где в условиях максимально приближенным к реальным происходит отработка вопросов развертывания и возможного применения войск на восточном направлении. Причем население данных государств считается не более чем живым щитом в случае конфронтации с РФ.

Примечательно, что от этого, как не крути, выигрывают только США – в случае возможного конфликта Европа пострадает и будет просить помощи из-за океана, а в случае продолжения нагнетания обстановки Пентагон просто дальше будет продавать за баснословные деньги свое вооружение…

Странно, но… все для блага США.

Николай Крылов