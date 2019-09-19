Путин проведет в Ижевске заседание военно-промышленной комиссии

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг совершит поездку в Ижевск, проведет заседание военно-промышленной комиссии, планируется подписание контрактов между министерством обороны и предприятиями ВПК Удмуртии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Девятнадцатого сентября президент России совершит рабочую поездку в Удмуртскую республику ... В ходе поездки Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которой планируется подписание контрактов между министерством обороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Ижевске в рамках мероприятий, посвященных Дню оружейника, президент примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк "Калашников".