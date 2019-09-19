Самые дорогие самолёты в мире проводят учения неподалёку от границ России

Американские малозаметные бомбардировщики B-2 проводят учения близ границ Российской Федерации.

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ВВС США перебросили в Европу свои стратегические "стелс"-бомбардировщики B-2 Spirit. Сейчас самые дорогие самолеты в мире (стоимость одной единицы, включая НИОКР, составляет порядка 2,1 млрд долларов) проводят учения в Норвегии.

В маневрах, помимо B-2 Spirit, принимают участие истребители ВВС США F-15C, а также F-35B из состава британских Военно-воздушных сил. Сообщается, что учения координировались с правительством Норвегии. 3 самолета B-2 (82-1068, 89-0129, 82-1071), входящие в состав Целевой бомбардировочной группы, были переброшены в Великобританию в конце августа вместе со стратегическим бомбардировщиком B-52.

Бомбардировщики переброшены в рамках стартовавшей пять лет назад "Инициативы по обеспечению безопасности Европы". Ее цель - интеграция на потенциальном театре военных действий с европейскими союзниками НАТО. Предполагается, что развертывание дополнительных стратегических сил ближе к границам России выступит в качестве сдерживающего фактора и "вселит уверенность" в партнеров США по Североатлантическому блоку.

В целях оперативной безопасности Европейское командование США, в распоряжении которого сейчас находятся самолеты, отказывается обсуждать зоны учебных полетов и патрулирования малозаметных бомбардировщиков, не раскрывая, несколько близко те приближаются к российским границам.

Специальные ангары и покрытие за 60 млн

На текущий момент участвующие в летных тренировках B-2 дислоцированы на базе Королевских ВВС в Фэрфорде (Великобритания). Именно там имеются специальные ангары, которые могут предотвратить повреждение чувствительного покрытия стратегических бомбардировщиков. Полная его реставрация, проводимая раз в семь лет, обходится в 60 миллионов долларов на единицу.

Уникальность этих учений в том, что впервые В-2 проводят тренировку с самолетами, не относящимися к ВВС. Поступивший на вооружение в 1997 стратегический малозаметный бомбардировщик создан по схеме "летающее крыло". Машина способна нести как обычные, так и ядерные заряды.

Всего был произведен 21 самолет, из них 1 был утерян в катастрофе, 20 по бумагам находятся в строю.