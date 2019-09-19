Войти
19.09.2019
Военное обозрение

Самые дорогие самолёты в мире проводят учения неподалёку от границ России

222
0
0

Американские малозаметные бомбардировщики B-2 проводят учения близ границ Российской Федерации.

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США перебросили в Европу свои стратегические "стелс"-бомбардировщики B-2 Spirit. Сейчас самые дорогие самолеты в мире (стоимость одной единицы, включая НИОКР, составляет порядка 2,1 млрд долларов) проводят учения в Норвегии.

В маневрах, помимо B-2 Spirit, принимают участие истребители ВВС США F-15C, а также F-35B из состава британских Военно-воздушных сил. Сообщается, что учения координировались с правительством Норвегии. 3 самолета B-2 (82-1068, 89-0129, 82-1071), входящие в состав Целевой бомбардировочной группы, были переброшены в Великобританию в конце августа вместе со стратегическим бомбардировщиком B-52.

Бомбардировщики переброшены в рамках стартовавшей пять лет назад "Инициативы по обеспечению безопасности Европы". Ее цель - интеграция на потенциальном театре военных действий с европейскими союзниками НАТО. Предполагается, что развертывание дополнительных стратегических сил ближе к границам России выступит в качестве сдерживающего фактора и "вселит уверенность" в партнеров США по Североатлантическому блоку.

В целях оперативной безопасности Европейское командование США, в распоряжении которого сейчас находятся самолеты, отказывается обсуждать зоны учебных полетов и патрулирования малозаметных бомбардировщиков, не раскрывая, несколько близко те приближаются к российским границам.

Специальные ангары и покрытие за 60 млн

На текущий момент участвующие в летных тренировках B-2 дислоцированы на базе Королевских ВВС в Фэрфорде (Великобритания). Именно там имеются специальные ангары, которые могут предотвратить повреждение чувствительного покрытия стратегических бомбардировщиков. Полная его реставрация, проводимая раз в семь лет, обходится в 60 миллионов долларов на единицу.

Уникальность этих учений в том, что впервые В-2 проводят тренировку с самолетами, не относящимися к ВВС. Поступивший на вооружение в 1997 стратегический малозаметный бомбардировщик создан по схеме "летающее крыло". Машина способна нести как обычные, так и ядерные заряды.

Всего был произведен 21 самолет, из них 1 был утерян в катастрофе, 20 по бумагам находятся в строю.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
F-15
F-35B
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
10.03.2016
Ядерное оружие стран НАТО
20.08.2014
Загадочная «воздушно-морская операция»
20.06.2014
Дипломатия истребителей
03.04.2014
Военная авиация США: самая мощная в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.09 07:32
  • 1
Роскосмос определится с локацией центра подготовки космонавтов в СКФО до конца года
  • 19.09 07:30
  • 14
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 19.09 05:28
  • 58
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 00:22
  • 57
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 18.09 22:37
  • 1
Так выглядит винтовка будущего
  • 18.09 21:59
  • 47
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 18.09 19:55
  • 19
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 18.09 19:45
  • 1
Самолет Т-Х получил в ВВС США официальное обозначение Т-7А Red Hawk
  • 18.09 19:16
  • 1
Какие разработки корпорации "Тактическое ракетное вооружение" скрывает фюзеляж Су-57
  • 18.09 18:30
  • 1
На ВАСО собран первый Ил-96-400М
  • 18.09 18:04
  • 6
США решили заменить F-22 и F-35
  • 18.09 17:55
  • 4
Подводный гиперзвук: в США уверены, что "Циркон" превзойдет "Калибр"
  • 18.09 17:43
  • 9
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 17:24
  • 13
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 18.09 17:24
  • 6
Исполнительный директор "Роскосмоса" Крикалев: видео сборки ракет поможет определить, когда допущена ошибка, но не предотвратит аварию