Российские военные на учениях отразили авиаудар с помощью С-400 "Триумф"

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Массированный авиационный удар условного противника отразили подразделения противовоздушной обороны в ходе учений "Центр-2019", сообщило в среду Минобороны РФ.

"В рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированные на территории Поволжья, Урала и Западной Сибири, отразили массированный авиационный удар условного противника", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что руководство действиями подразделений ПВО осуществлялось с использованием полевых пунктов управления, развернутых на базе подвижных комплексов средств автоматизации.

"После обнаружения средствами разведки и классификации радиотехнических подразделений воздушных целей условного противника, обработки и анализа полученной информации, боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" получили точные целеуказания, осуществили захват целей и электронными пусками зенитных ракет уничтожили воздушные цели", - сказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Там пояснили, что всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению воздушного нападения условного противника было обнаружено более 50 целей во всем диапазоне высот и скоростей в условиях постановки помех.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября 2019 года на шести общевойсковых полигонах "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский" и полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево" на территории РФ, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров по отдельным планам.