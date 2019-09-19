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19.09.2019
WarSpot

B-21 Raider пошёл в производство

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Источник изображения: warspot.ru

Бомбардировщик B-21 Raider взлетит уже через два года. Вчера, 17 сентября, портал flightglobal.com сообщил о том, что компания Northrop Grumman начала сборку первых перспективных бомбардировщиков.

По словам исполняющего обязанности министра ВВС США Мэттью Донована, программа разработки перспективного бомбардировщика идёт по плану. Сборка первых лётных образцов B-21 Raider ведётся на том же предприятии, где собирались стелс-бомбардировщики B-2 Spirit — 42-м заводе ВВС США в Палмдейле (Калифорния).

Рендер бомбардировщика B-21 Raider

Источник изображения: popularmechanics.com

Уже в декабре 2021 года первый B-21 Raider должен совершить перелёт на базу ВВС Эдвардс, которая находится на расстоянии 35 км от сборочной линии. Там же будет восстановлена 420-я эскадрилья лётных испытаний, которая в своё время была создана для B-2.

Проект по созданию B-21 предполагает сборку ста бомбардировщиков (с возможностью увеличения заказа), которые планируется принять на вооружение в середине 2020-х годов. Сумма контракта составляет $55 млрд, что примерно соответствует $550 млн за каждый самолёт. Новая машина должна работать в тандеме с предшественником — бомбардировщиком B-2 Spirit.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
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