B-21 Raider пошёл в производство

Бомбардировщик B-21 Raider взлетит уже через два года. Вчера, 17 сентября, портал flightglobal.com сообщил о том, что компания Northrop Grumman начала сборку первых перспективных бомбардировщиков.

По словам исполняющего обязанности министра ВВС США Мэттью Донована, программа разработки перспективного бомбардировщика идёт по плану. Сборка первых лётных образцов B-21 Raider ведётся на том же предприятии, где собирались стелс-бомбардировщики B-2 Spirit — 42-м заводе ВВС США в Палмдейле (Калифорния).

Рендер бомбардировщика B-21 Raider Источник изображения: popularmechanics.com

Уже в декабре 2021 года первый B-21 Raider должен совершить перелёт на базу ВВС Эдвардс, которая находится на расстоянии 35 км от сборочной линии. Там же будет восстановлена 420-я эскадрилья лётных испытаний, которая в своё время была создана для B-2.

Проект по созданию B-21 предполагает сборку ста бомбардировщиков (с возможностью увеличения заказа), которые планируется принять на вооружение в середине 2020-х годов. Сумма контракта составляет $55 млрд, что примерно соответствует $550 млн за каждый самолёт. Новая машина должна работать в тандеме с предшественником — бомбардировщиком B-2 Spirit.