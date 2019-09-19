Заявлено, что РФ якобы "разрешила" Сирии применять С-300 по израильским самолётам

Ближневосточные ресурсы выходят с публикациями о том, что в Сирии полностью развёрнуты зенитные ракетные комплексы С-300, ранее поставленные из России. Напомним, что решение о таких поставках было принято высшим руководством РФ после трагического инцидента с самолётом радиоэлектронной разведки ВКС РФ. Тогда российское командование обвинило ВВС Израиля в провокации, в результате которой российский самолёт был сбит сирийским расчётом ЗРК С-200.

Источник изображения: topwar.ru

Отдельные ресурсы, включая Al-Masdar News, утверждают, что Россия якобы "зажгла зелёный свет" для сирийцев на использование С-300 в случае нарушения воздушных границ САР летательными аппаратами израильских военно-воздушных сил.

При этом ливанское СМИ публикует данные со ссылкой на площадку Avia.Pro. В свою очередь Avia.Pro утверждает, что сирийские военные получили "разрешение от российской стороны на применение С-300 в случае малейшей угрозы со стороны Израиля".

Утверждается, что при этом сирийская сторона фактически не будет нести ответственности за такие действия.

Зенитные ракетные комплексы С-300 расположены в районе населённого пункта Масьяф в провинции Хама. Пока они ВС САР не применялись.

Нужно отметить, что ресурс Avia.Pro в своём материале ссылается на некий неназванный источник. Тот же ресурс неоднократно публиковал материалы из серии "российские Су-35 отгоняли самолёты Израиля от сирийских границ". Такие заявления обычно не подкреплялись никакими фактами. В данном случае (в случае с "зелёным светом" для С-300) информация так же не подтверждается ни одним официальным источником.

Между тем, тот же ресурс утверждает, что у подразделений ПВО САА могут появиться и иранские ЗРК BAVAR-373. Публикация выглядит крайне сомнительно: громкие заявления без указания на конкретные источники.