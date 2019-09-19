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19.09.2019
Интерфакс-АВН

Бюрократия не должна мешать работающим в космической сфере компаниям - Путин

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин высказался за устранение бюрократических препятствий, мешающих отечественным компаниям, работающим в космической сфере в интересах государства.

В ходе встречи президента с лидерами технологических проектов и компаний Национальной технологической инициативы, гендиректор компании "Спутникс" Владислав Иваненко рассказал Путину о бюрократических сложностях при работе в сфере космоса в интересах государства.

"Есть ограничения, которые не позволяют нам достаточно активно взаимодействовать (с "Роскосмосом" - ИФ). На сегодняшний день мы работаем уже в том числе в интересах Министерства обороны. Не напрямую, опосредованно, но надо этот вариант упросить. От нас, как от стартапа требуют лицензию ФСБ, военную приемку, раскрытие обоснования стоимости продукции в соответствии с критериями института "Агат". Мы не всегда можем выполнить требования, потому что мы достаточно маленькая компания. Эти барьеры мешают всем: компаниям, стартапам, малым компаниям участвовать", - пояснил Иваненко.

"Даже с военными, когда обсуждали предложение: а давайте мы заставим Илона Маска получить военную приемку, лицензию ФСБ и отчитаться по требованиям "Агата". Все, космос наш", - с улыбкой продолжил он.

В свою очередь, Путин отметил: "Я вас уверяю, там (в США - ИФ) тоже достаточно много бюрократии, и если их послушать, то они тоже постоянно на это жалуются".

"Но это не значит, что нам не нужно работать над преодолением бюрократических барьеров", - продолжил президент, предложив Иваненко конкретно сформулировать, что мешает работе его компании.

"Я постараюсь сделать таким образом, чтобы все это было проанализировано на уровне правительства, и все мешающие для движения вперед барьеры были устранены, но при этом, конечно, нужно сохранить и определенные требования, и контроль", - добавил Путин.

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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Путин Владимир
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