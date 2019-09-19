В военно-инновационном технополисе "Эра" появится космическая лаборатория

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Космическая лаборатория появится в военно-инновационном технополисе "Эра", сообщил гендиректор компании "Спутникс" Владислав Иваненко, которая занимается проектировкой этого центра.

На встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами технологических проектов и компаний Национальной технологической инициативы (НТИ) гендиректор "Спутникса" рассказал, что компания является единственным стартапом в России с пятью аппаратами на орбите.

По его словам, аппараты "Сириус-1", "Сириус-2" благополучно работают на орбите уже больше года и передают данные. "На следующий год запланированы запуски еще шести спутников, в том числе "Сириус-ДЗЗ" для фотографирования Земли, и три спутника в интересах иностранных заказчиков - это будет для Туниса, для Японии и для Саудовской Аравии", - сказал Иваненко.

Он также сообщил, что компания активно стала работать с технополисом "Эра". "В октябре этого года мы представим первый этап космической лаборатории, которая будет там сделана, с развитием ее в следующем году до достаточно серьезных (масштабов - ИФ)", - сказал гендиректор "Спутникса".

Путин поинтересовался, работает ли компания с теми, кто проходит службу в "Эре". "Их назначают к нам. То есть мы даем профиль - кто программист, кто электронщик, системщик - наши специалисты показывают, и они из наших компонентов собирают те платформы, которые нужны для "Можайки" (Военно-космическая академия им.Можайского)", - пояснил Иваненко.