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19.09.2019
Интерфакс-АВН

Додон поддерживает инициативу РФ по утилизации боеприпасов в Приднестровье

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Игорь Додон
Игорь Додон.
Источник изображения: Presidente.md

Кишинев. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Молдавии Игорь Додон считает российскую инициативу по утилизации складированного в Приднестровье вооружения с истекшим сроком хранения "хорошим шагом" на пути приднестровского урегулирования.

"Оценил инициативу российской стороны о начале процесса утилизации боеприпасов со складов в Колбасне как своевременную, и подчеркнул, что эта инициатива является хорошим шагом на пути политического урегулирования приднестровского вопроса", - сообщил Додон на своей странице в Facebook, уточнив, что заявил об этом в среду в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, находящимся с визитом в Молдавии.

Президент выразил надежду, что "под эгидой ОБСЕ данный процесс будет реализован в короткие сроки и с максимальной эффективностью".

Додон отметил, что "в ходе беседы был рассмотрен также целый ряд вопросов, касающихся внутреннего процесса укрепления демократии, урегулирования приднестровской проблемы, а также помощи ОБСЕ в вывозе и утилизации российских боеприпасов из Приднестровья".

"ОБСЕ в качестве посредника является ключевым партнером Молдовы в решении приднестровской проблемы, а также в оказании необходимой помощи и экспертизы в вопросах, касающихся прав человека, правового государства и гражданского общества", - отметил Додон.

Он также "высоко оценил обязательство Словакии, председательствующей в этом году в ОБСЕ, выделить в качестве приоритетов: предотвращение, посредничество и снижение напряженности в зонах "замороженных конфликтов", и выразил благодарность за готовность организовать в октябре встречу участников переговорного процесса в формате 5+2".

"Рассказал о политике "малых шагов" и достигнутом прогрессе по 6 пунктам из пакета "8 пунктов", предложенных администрацией президента в 2017 г., и Берлинского протокола, подписанного в 2016 г. Существенным успехом в данной сфере можно считать и тот факт, что с 16 сентября молдавские чиновники могут свободно посещать Приднестровский регион с частными целями", - заявил Додон.

Ранее глава миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх заявил, что "ОБСЕ предлагает экспертную помощь для оценки технического состояния складов с российскими боеприпасами в Приднестровье".

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Страны
Германия
Молдавия
Россия
Словакия
Проекты
ОБСЕ
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