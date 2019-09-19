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19.09.2019
Газета.ru

Конец войне? Украина готовится отводить войска

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Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко. По его словам, такую задачу поставил Владимир Зеленский. Генерал-лейтенант ВСУ добавил, что украинские войска готовы к отводу ради улучшения жизни сограждан, но все "будет зависеть от зеркальных действий" со стороны ДНР и ЛНР.

Вооруженные силы Украины готовятся к отводу своих подразделений вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил командующий так называемой операции объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - отмечается в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Кравченко подчеркнул, что задачу перед ВСУ поставили президент Украины Владимир Зеленский, начальник генштаба Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Загороднюк. Украинские военные пошли на такой шаг "ради улучшения жизни своих граждан", добавил украинский генерал.

"Все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - подчеркнул он.

Накануне, сообщает НСН, миссия ООН по правам человека на Украине констатировала деэскалацию конфликта в Донбассе после объявления очередного перемирия.

Как отметила глава миссии Матильда Богнер, с момент начала действия перемирия 21 июля были введены новые меры по контролю его соблюдения.

"С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий", - подчеркнула она.

Однако 18 сентября в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что военные ВСУ 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки.

Представитель ДНР в СЦКК подчеркнул, что украинские силовики выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 20 мин. Огонь велся из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, передает ФАН.

Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В Донбассе не признали новую украинскую власть, и Киев начал так называемую АТО - антитеррористическую операцию. Боевые действия привели к массовой гибели мирных жителей. За пять лет войны более 1,5 млн человек бежали из региона в РФ, в иные части Украины и другие страны. По официальным данным, конфликт унес жизни более 13 тыс. человек.

Запад и Украина винят в конфликте Россию, однако подтвердить обвинения не могут с 2014 года. В конце февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Тем не менее, украинские власти ввели против России санкции, называют Москву "агрессором" и призывают страны Запада усиливать давление на РФ.

В Донбассе с 21 июля 2019 года действует бессрочное перемирие. Этого соглашения удалось достичь 17 июля на встрече в Минске. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины. На этом уже давно настаивали представители самопровозглашенных республик Донбасса. Впрочем, в первый же день установления режима прекращения огня он был нарушен украинскими военными, которые обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.

В середине сентября новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил так называемую "формулу Зеленского" - приблизительный план действий Киева по разрешению конфликта на юго-востоке страны.

"Формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Пристайко добавил, что Киев сделает все шаги, чтобы "ответить на ожидания своего народа". В частности, украинские власти попытаются вернуть "своих парней и девушек, дотянувшись ментально, месседжами, символами, до народа, оставшегося по ту сторону".

Прекращение донбасского конфликта - один из ключевых предвыборных лозунгов президента Украины Владимира Зеленского. По словам политика, гибель мирного населения должна, наконец, прекратиться, но при этом новые украинские власти не готовы уступить своим оппонентам в ДНР и ЛНР "ни пяди земли". В самопровозглашенных республиках при этом призывают к диалогу.


Иван Апулеев

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