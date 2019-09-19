Вертолеты Ми-8АМТШ-ВН оснастят оборонными комплексами

Опытный образец многоцелевого вертолета Ми-8АМТШ-ВН производства АО "Улан-Удэнский авиационный завод" холдинга "Вертолеты России" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года.

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" закупил 10 оборонных комплексов для оснащения вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. Отправка оборудования будет осуществляться с апреля по ноябрь 2020 года.

Холдинг "Вертолеты России" и Минобороны РФ подписали в ходе форума "Армия" в июне контракт на поставку 10 вертолетов Ми-8АМТШ-ВН в специальном исполнении. Их должны были оснастить комплексами обороны "ЛСЗ-8ВН", способными распознавать пуск ракет, выброс ложных тепловых целей и постановку помех, уточняет телеканал "Звезда".

Ми-8АМТШ-ВН является усовершенствованной версией вертолета Ми-8/17. Оснащается газотурбинными двигателями ВК-2500-03 с модернизированной трансмиссией и с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой, комплектом вооружения, эквивалентным Ми-24, комплексом броневой защиты экипажа и адаптацией под применение техники ночного видения.

В феврале Минобороны России опубликовало видео с учений экипажей вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор", которые отработали совместные действия и посадку на условно зараженный аэродром в Приморье.