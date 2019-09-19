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19.09.2019
Военно-промышленный курьер

Десантный катер нового поколения начали строить в США

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Десантный катер класса MSV-L
Десантный катер класса MSV-L для ВМС США.
Источник изображения: Naval Today

Американская судостроительная компания Vigor заложила на верфи в Портленде первый десантный катер класса MSV-L (Maneuver Support Vessel – Light).

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Naval Today, в перспективе эти суда должны заменить в составе вспомогательного флота ВМС США катера класса LCM-8 (типа "Майк"), которые используются с 1959 года.

Компания Vigor начала работу над новой программой в октябре 2017 года, заключив с ВМС США контракт на почти 1 млрд долларов на строительство парка MSV-L.

График программы предполагает, что после завершения испытаний и доработки головного катера "Элрой Ф. Уэллс" в рамках предсерийного производства верфь построит в 2021 и 2022 годах еще четыре судна MSV-L. В дальнейшем Vigor должна построить для ВМС США в срок до 2028 года еще 32 десантных катера.

Команда программы MSV-L включает британскую BMT, разработавшую дизайн судна, а также американские компании Gladding-Hearn Shipbuilding и Northrop Grumman.

Катера MSV-L должны обеспечить транспортировку личного состава, вооружений и грузов в зонах проведения операций, на необорудованное побережье, к удаленным от баз подразделениям.

Как отмечают разработчики, трехпалубный монокорпус представляет собой инновационную конструкцию, обеспечивающую превосходную маневренность и остойчивость как в прибрежных водах и на внутренних водных путях, так и в открытом море.

Длина катера – 30 метров, максимальная скорость – 18 узлов, радиус действия – 360 морских миль (670 км). Судно сможет перевозить либо один танк M1A2 "Абрамс" и две боевые бронемашины "Страйкер", либо четыре легких тактических бронеавтомобиля JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с прицепами.

Фото: десантный катер класса MSV-L для ВМС США (Naval Today)

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Великобритания
США
Продукция
JLTV
M1 Abrams
Stryker
Компании
Northrop Grumman
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