Военные моряки Казахстана и России отрабатывают навыки совместного боя на Каспии
Нур-Султан. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Каспийском море начались учения военных моряков Казахстана и России, сообщила пресс-служба казахстанского Управления командующего войсками регионального командования "Запад" в среду.
Учения проходят в казахстанской акватории Каспия и завершатся 22 сентября. Руководство учениями осуществляет главнокомандующий ВМС Казахстана контр-адмирал Сакен Бекжанов.
В совместных учениях с Каспийской флотилией ВМФ России принимают участие ракетно-артиллерийские корабли ВМС Казахстан "Орал", "Сарыарка", "Мангыстау" и "Казахстан".
Накануне в порт Актау для участия в маневрах прибыли российский ракетный корабль "Татарстан" и катер "Ступинец", два малых гидрографических судна, ракетный и рейдовый тральщики, спасательный буксир и малый танкер, отметили в ведомстве.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются