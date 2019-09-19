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19.09.2019
Интерфакс-АВН

Военные моряки Казахстана и России отрабатывают навыки совместного боя на Каспии

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Корабль "Мангыстау"
Построенный для ВМС Казахстана на АО "Уральский завод "Зенит" ракетно-артиллерийский корабль "Мангыстау" (бортовой номер "253") проекта 0250 после спуска на воду. Уральск (Казахстан), 27.04.2017.
Источник изображения: МО Казахстана

Нур-Султан. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Каспийском море начались учения военных моряков Казахстана и России, сообщила пресс-служба казахстанского Управления командующего войсками регионального командования "Запад" в среду.

Учения проходят в казахстанской акватории Каспия и завершатся 22 сентября. Руководство учениями осуществляет главнокомандующий ВМС Казахстана контр-адмирал Сакен Бекжанов.

В совместных учениях с Каспийской флотилией ВМФ России принимают участие ракетно-артиллерийские корабли ВМС Казахстан "Орал", "Сарыарка", "Мангыстау" и "Казахстан".

Накануне в порт Актау для участия в маневрах прибыли российский ракетный корабль "Татарстан" и катер "Ступинец", два малых гидрографических судна, ракетный и рейдовый тральщики, спасательный буксир и малый танкер, отметили в ведомстве.

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Страны
Казахстан
Россия
Проекты
11661 Гепард
Военные учения
КФ
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