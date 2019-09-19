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19.09.2019
Российская газета

Крушение новейшего ударного беспилотника сняли на видео в Индии

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Источник изображения: rg.ru

Индийский беспилотный аппарат Rustom-2 разбился в районе города Читрадурга (штат Карнатака). Здесь на юго-западе страны расположен испытательный полигон.

В Сети появилось видео, запечатлевшее крушение этого дрона. Крылатая машина падала, беспорядочно кувыркаясь. Создавалось впечатление, что возникли какие-то неполадки в системе управления.

На обнародованных позже видеокадрах и фотографиях видно, что БПЛА не взорвался после удара о землю.

Rustom-2 является индийский попыткой создания собственного многоцелевого беспилотника, который также мог бы выполнять ударные функции. Ранее ВВС этой страны собирались приобрести американские аппараты, но решили обойтись собственными силами.

Rustom-2 может находиться в воздухе более суток, его вес - около 1800 кг. Длина - менее 10 метров, размах крыла - 20,6 метра. Он может действовать на высоте до 6 700 метров. Максимальная скорость - 250-280 км/ч.

Как предполагают военные эксперты, данный инцидент затормозит программу создания национального беспилотника. Не исключено, что индийцам придется приобрести какое-то количество такой техники за рубежом.

В настоящее время на вооружении военно-воздушных сил Индии состоят БПЛА израильского производства. Самыми крупными из них являются Heron, которых насчитывается полсотни. Имеются также дроны-камикадзе Harop и Harpy.

Сообщалось, что военные также собирались приобрести американские RQ-4 Global Hawk. Однако после того как ракетой ПВО Ирана был сбит один такой стратегический разведчик, от этой сделки отказались.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Индия
Иран
США
Продукция
Global Hawk
Компании
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Проекты
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