Видео: комплекс "Бук-М2Э" точно уничтожил имитатор крылатой ракеты

Зенитные ракетные комплексы российского производства "Бук-М2Э" могут уничтожать различные воздушные цели, в том числе имеющие небольшие размеры. Это было продемонстрировано в ходе учений алжирской армии.

Algerian Buk-M2E hunting Enics E-95 Target drone in exercice рџ™ѓ pic.twitter.com/J3ZLhpIfxi — KAD-GHANI (@kad_ghani) 14 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2019 Рі.

На размещенном в Сети видео можно наблюдать запуск со стартового устройства воздушной мишени Е95М. Она также является российской разработкой и может служить в качестве имитатора беспилотников, крылатых ракет и высокоточных бомб.

Ее особенностью является пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, который способен разгонять ее до 260 км/ч. Мишень может летать на высотах от 200 до 3 000 метров. При этом для реалистичности происходящего может совершать различные маневры: пикировать, делать "змейку" и др. Длина - 2 900 мм, а вес - всего 75 кг.

Если мишень по какой-либо причине не удалось поразить, можно использовать ее снова - для мягкой посадки на борту имеется парашют.

Однако, судя по видео, такая непростая цель была достаточно легко обнаружена и перехвачена комплексом "Бук-М2Э".

Российский ЗРК может бороться с различными скоростными и малозаметными объектами, крылатая ракета, например, уничтожается на дистанции 20 000 метров.

Высокие характеристики "Буков" продемонстрированы в Сирии, когда при отражении американского удара были сбиты более двух десятков целей.

Алексей Моисеев