Бастрыкину доложили о ходе расследования дела с затонувшим плавдоком в Мурманске
Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заслушал информацию о ходе расследования ЧП с плавучим доком осенью прошлого года в Мурманске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, председатель СК провел в Санкт-Петербурге оперативное совещание, на котором заслушал ход расследования ряда уголовных дел.
"Также заслушано уголовное дело о нарушении правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке, которое расследуют следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте", - сказала Петренко "Интерфаксу" в среду.
Она не уточнила каких-либо подробностей, связанных с расследованием происшествия.
Один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске в ночь на 30 октября при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
В результате ЧП один из четырех пострадавших попал в реанимацию в тяжелом состоянии и позднее скончался. Трое были доставлены в медсанчасть "Севрыба": двое осмотрены амбулаторно, один госпитализирован в состоянии средней тяжести.
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