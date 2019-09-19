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19.09.2019
Интерфакс-АВН

Бастрыкину доложили о ходе расследования дела с затонувшим плавдоком в Мурманске

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заслушал информацию о ходе расследования ЧП с плавучим доком осенью прошлого года в Мурманске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, председатель СК провел в Санкт-Петербурге оперативное совещание, на котором заслушал ход расследования ряда уголовных дел.

"Также заслушано уголовное дело о нарушении правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке, которое расследуют следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте", - сказала Петренко "Интерфаксу" в среду.

Она не уточнила каких-либо подробностей, связанных с расследованием происшествия.

Один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске в ночь на 30 октября при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

В результате ЧП один из четырех пострадавших попал в реанимацию в тяжелом состоянии и позднее скончался. Трое были доставлены в медсанчасть "Севрыба": двое осмотрены амбулаторно, один госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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