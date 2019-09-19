Raytheon: ракеты станут меньше, но лучше

Перспективные ракеты для воздушного боя будут вдвое меньше ныне существующих. Вчера, 17 сентября, портал defensenews.com сообщил о том, что американская компания Raytheon объявила о начале разработки новой ракеты класса "воздух-воздух".

Боеприпас получил название Peregrine. По словам разработчиков, новые ракеты будут вдвое меньше использующихся сейчас.

Рендер ракет Peregrine Источник изображения: defensenews.com

"Использование аддитивного производства и легкодоступных материалов удвоит количество ракет, которые смогут нести нынешние истребители, при значительно более низкой стоимости, чем нынешнее оружие", — сообщили в пресс-службе Raytheon.

Перспективная ракета будет весить порядка 25 кг, а её длина составит менее 2 м. В Raytheon указывают, что текущий уровень технологий позволяет поместить весь комплекс систем обнаружения и наведения в компактный корпус, при этом новинка будет более скоростной и манёвренной, чем ракеты, состоящие на вооружении США и их союзников.