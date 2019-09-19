Республика Корея начинает серийное производство корабельных ЗРК K-SAAM

ЦАМТО, 18 сентября. Агентство программ оборонных закупок Минобороны Республики Корея (DAPA) санкционировало серийное производство разработанного национальным ОПК корабельного ЗРК следующего поколения.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на уведомление DAPA, агентство одобрило производство зенитного ракетного комплекса "Хайганг" (Haegung /Sea Bow), который также известен под обозначением K-SAAM (Korean Surface-to-Air Anti-Missile).

Согласно планам, контракт стоимостью 750 млрд. вон (633 млн. долл.) на производство ЗРК для ВМС РК будет подписан в четвертом квартале 2019 года. Поставки будут выполнены до 2036 года.

Как ранее сообщал ЦАМТО, разработка комплекса K-SAAM началась в 2011 году. Проект был реализован южнокорейской оборонной компанией LIG Nex1 в сотрудничестве с Агентством оборонных разработок ADD (Agency for Defense Development). Первые испытательные пуски были проведены в 2013 году. О завершении разработки было объявлено в декабре 2018 года.

ЗРК предназначен для обороны надводных кораблей ВМС Республики Корея от широкого спектра воздушных угроз, в том числе противокорабельных крылатых ракет, а также обладает ограниченными возможностями поражения надводных и наземных целей. На вооружении ВМС Республики Корея новая система заменит ЗРК RAM (Rolling Airframe Missile), поставленные с 2003 года. Ожидается, что оснащение кораблей ЗРК K-SAAM начнется с 2021 года. Изучаются возможности продажи ЗРК на экспорт.

Разработка K-SAAM реализована в рамках усилий Республики Корея по созданию эшелонированной системы противовоздушной обороны, которая должна обеспечить защиту от любой ракетной атаки со стороны КНДР.