В Польше готовят партизанскую армию на случай войны с Россией

Польша готовится к войне с Россией всеми доступными ей средствами, включая партизанские отряды, создаваемые на случай российской военной агрессии. Как пишет Bild со ссылкой на заявление министра национальной обороны страны, к 2024 году численность партизанской армии составит до 53 тысяч человек.

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Польша готовится встретить нападение русских всеми силами и средствами. К сдерживанию наступления будут привлечены не только регулярная армия, авиация и флот, но и так называемая партизанская армия, состоящая из полувоенных войск территориальной обороны, появившихся в стране после прихода к власти партии "Право и Справедливость".

Хотя в партии власти считают, что данные полувоенные территориальные образования, собранные из добровольцев, являются "логичным ответом на российскую угрозу", эксперты уже назвали их "пушечным мясом". По планам Министерства национальной обороны Польши, численность партизанской армии к 2024 году должна достигнуть 53 тысяч человек. В ближайшее время сто таких партизан будут отправлены в США для прохождения военной подготовки по "тактике ведения партизанских и асимметричных боевых действий".

Это один из элементов оборонительных возможностей и потенциала устрашения польской армии

- пояснил создание войск территориальной обороны Мариуш Блащак.

В случае вооружённого конфликта эти подразделения будут воевать вместе с регулярной армией. В мирное время предполагается использовать партизан для устранения других угроз, в частности, борьбы с кампаниями по дезинформации или противодействия попыткам дестабилизации ситуации в государстве.