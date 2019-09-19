Исполняющим обязанности гендиректора группы "Калашников" назначен Дмитрий Тарасов

Ранее он занимал должность управляющего директора площадки АО "Концерн "Калашников" в Ижевске

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Управляющий директор площадки АО "Концерн "Калашников" в Ижевске назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора группы компаний "Калашников". Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду предприятием.

"На должность исполняющего обязанности генерального директора группы компаний "Калашников" назначен Дмитрий Тарасов, ранее занимавший должность управляющего директора площадки АО "Концерн "Калашников" в Ижевске", - говорится в сообщении.

Ранее этот пост занимал Владимир Дмитриев, в прошлом году заменивший на нем Алексея Криворучко, который ушел в Минобороны на должность заместителя министра.

Дмитрий Тарасов родился в 1983 году в Ижевске. После завершения Ижевского государственного технического университета им. М. Т. Калашникова он в 2001 году начал работать в ОАО "Ижсталь". После работы в нескольких предприятиях малого и среднего предпринимательства возглавлял НПЦ "Пружина". С 2016 года продолжил трудовую деятельность в АО "Концерн "Калашников".