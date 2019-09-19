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19.09.2019
Военное обозрение

Субмарину "Луизиана" ВМС США модернизируют для службы женщин-подводников

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Стратегическая атомная субмарина "Луизиана" проекта "Огайо" прибыла на верфь Пьюджет-Саунд, где проведет ближайшие два года в связи с модернизацией и капитальным ремонтом. Предполагается, что подлодка вернется в строй в 2022 году. Об этом сообщает Naval Today.

Источник изображения: https://navaltoday.com/

Как пишет издание, во время нахождения на верфи на субмарине проведут перезарядку ядерных реакторов, обновят бортовые системы, а также проведут реконструкцию бытовых помещений для службы на подводной лодке женщин-подводников. Для них сделают специальные женские уборные (гальюны), душевые, спальные места, заменят некоторые элементы, включая перепускные клапаны, рассчитанные на мужскую силу, а также разместят пониже некоторые элементы и таблички. Общая стоимость работ 400 миллионов долларов.

Мы собрали здесь талантливую команду с большим опытом и наладили хорошие отношения с флотскими коллегами. От суперинтенданта проекта до менеджеров зон - все полны решимости завершить работы на подлодке в срок

- заявил заместитель главы проекта по ремонту подлодки Кен Роджерс.

Командование ВМС США сняло запрет на службу женщин на подводных лодках в 2010 году, разрешение служить на субмаринах получили женщины-офицеры, затем разрешили служить и женщинам-матросам. Первой субмариной, полностью построенной с "нуля" с учетом службы на ней женщин-подводников, станет атомная подводная лодка SSN-796 "Нью-Джерси" класса "Вирджиния", планируемая к вводу в эксплуатацию в 2021 году.

"Луизиана" – 18-я и последняя в серии субмарина класса "Огайо". Заложена в октябре 1992 года, спущена на воду в июле 1996 года, передана флоту в сентябре 1997 года. Подводное водоизмещение достигает 18750 тонн, длина корпуса – 170 метров, ширина – 13 метров. Скорость под водой до 25 узлов, рабочая глубина погружения – 365 метров (предельная – 550 метров). Экипаж – 140 человек. Вооружение - 24 МБР "Трайдент-2", четыре торпедных аппарата калибра 533 мм.

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Страны
США
Продукция
Trident II
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Ohio
Trident
Virginia АПЛ
Ядерный щит
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