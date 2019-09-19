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19.09.2019
Военно-промышленный курьер

Боеготовность F-35 все еще под вопросом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Задача достижения 80% боевой готовности для F-35 была поставлена ещё бывшим министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

По этому требованию допускается, что менее 10% парка самолётов может быть непригодным для полетов из-за нехватки запчастей, и менее 10% может быть непригодным для полетов из-за проблем с их техническим обслуживанием. Остальные 80% истребителей должны быть готовы в любой момент подняться в воздух.

Следует заметить, что по состоянию на 2018 финансовый год боевая готовность 148 истребителей F-35 составляла всего 49,55%, то есть только каждая вторая машина могла подняться в воздух для выполнения боевой задачи.

Текущие расходы ВВС США на обеспечение жизнедеятельности одного F-35 составляют 5 миллионов долларов в год. Компания Lockheed Martin обещает сократить эти расходы. Всего минобороны США планирует заказать 2456 истребителей F-35 для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. 

Ожидается, что совокупная стоимость поддержания данной программы до 2070 года обойдется американским налогоплательщикам в 1,1 триллиона долларов, подчеркивает Регнум.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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