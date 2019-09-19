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19.09.2019
Военно-промышленный курьер

В небе Ливии беспилотники правят бал – уничтожен правительственный МиГ-25

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Ливии продолжаются ожесточенные столкновения. Однако, стороны практически отказались от наземных операций, перейдя к тактике нанесения воздушных ударов.

Ударный беспилотник Ливийской национальной армии (LNA) выпустил ракеты по целям на авиабазе Мисрата, расположенной в окрестностях города Триполи, который удерживают войска Правительства национального согласия (GNA).

В результате воздушного налета на аэродроме уничтожен истребитель МиГ-25. Эта информация подтверждается спутниковыми снимками авиабазы в Мисрате. На них видны обломки МиГ-25, а также еще один крупный горящий объект, предположительно военно-транспортный самолет, очевидно, доставлявший оружие GNA. Ранее подобным образом были уничтожены несколько Ил-76, доставлявших вооружение из Турции.

По имеющимся сведениям Free News, во время этого нападения силы LNA применили беспилотые летательный аппараты Wing Loon II, партию которых поставили фельдмаршалу Хафизу Хафтару его зарубежные союзники. Пресс-служба Ливийской национальной армии подтвердила факт авиаудара по авиабазе Мисрата, заявив, что уничтожено несколько самолетов.

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Страны
Ливия
Турция
Продукция
Ил-76
МиГ-25
Проекты
БПЛА
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