Войти
19.09.2019
Российская газета

Эксперт оценил российскую ракету с "недостижимой дальностью"

253
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

В интернете появился комментарий к словам гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, который описал российскую ракету Х-101 как оружие с "недостижимой дальностью действия".

Как сообщает RT со ссылкой на главного редактора журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаила Ходаренока, точные данные о возможном радиусе действия этой ракеты широкой аудитории неизвестны. Эксперт также добавил, что она является ракетой воздушного базирования. Ею можно вооружить стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

"Конечно, как возможное средство сдерживания вероятного противника, это, безусловно, очень сильная вещь", - заявил он.

Эксперт также напомнил, что Россия обладает широким арсеналом мощного вооружения. Речь идет не только о ракетах "воздух-земля", но и о ракетах морского базирования. Также могут появиться новые крылатые ракеты наземного базирования с большим радиусом действия.

"Если мы имеем крылатые ракеты морского старта, то в принципе сделать такую же крылатую ракету, запускаемую с мобильной пусковой установки наземного базирования, - это легко решаемая инженерная задача", - сказал Михаил Ходаренок.

Напомним, Борис Обносов заявил, что даже имеющаяся дальность действия ракеты Х-101 не является пределом. Между тем, судя по информации из открытых источников, эта ракета способна наносить удар на расстоянии до 5500 километров.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Х-101
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
ИТ
Похожие новости
24.01.2018
Ракеты счастливого человека
15.08.2017
Гендиректор КТРВ Борис Обносов: "Сокращение гособоронзаказа затронет всех, но высокоточное оружие останется в приоритете"
15.12.2014
Запад под прицелом: Россия создает бомбардировщик будущего
13.08.2012
Что кроется за новыми "ракетами Сухорукова"
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.09 07:32
  • 1
Роскосмос определится с локацией центра подготовки космонавтов в СКФО до конца года
  • 19.09 07:30
  • 14
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 19.09 05:28
  • 58
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 00:22
  • 57
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 18.09 22:37
  • 1
Так выглядит винтовка будущего
  • 18.09 21:59
  • 47
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 18.09 19:55
  • 19
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 18.09 19:45
  • 1
Самолет Т-Х получил в ВВС США официальное обозначение Т-7А Red Hawk
  • 18.09 19:16
  • 1
Какие разработки корпорации "Тактическое ракетное вооружение" скрывает фюзеляж Су-57
  • 18.09 18:30
  • 1
На ВАСО собран первый Ил-96-400М
  • 18.09 18:04
  • 6
США решили заменить F-22 и F-35
  • 18.09 17:55
  • 4
Подводный гиперзвук: в США уверены, что "Циркон" превзойдет "Калибр"
  • 18.09 17:43
  • 9
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 17:24
  • 13
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 18.09 17:24
  • 6
Исполнительный директор "Роскосмоса" Крикалев: видео сборки ракет поможет определить, когда допущена ошибка, но не предотвратит аварию