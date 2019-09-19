Сменился руководитель концерна "Калашников"

Ижевск. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев перешел на другую должность, сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Михаил Ненюков.

"Это перемещение в группе. Это на самом деле дополнительные обязанности, по которым у нас перераспределение. Сейчас функционала достаточно много", - сказал Ненюков агентству "Интерфакс-Поволжье" в среду в кулуарах Форума оружейников в Ижевске.

Он не уточнил, на какую должность перешел Дмитриев.

На вопрос, кто сейчас является руководителем концерна, он ответил: "Дмитрий Тарасов".

Ненюков уточнил, что в настоящее время Тарасов является исполняющим обязанности гендиректора концерна. "Мы являемся предприятием с участием "Ростеха", поэтому идут согласования, это просто процедура техническая", - добавил он.

Дмитрий Тарасов родился в 1983 году. В 2012-2014 годах возглавлял НПЦ "Пружина", после этого стал директором оружейного производства концерна "Калашников", затем управляющим директором концерна.

Владимир Дмитриев возглавлял предприятие с лета прошлого года после того, как прежний гендиректор Алексей Криворучко стал замминистра обороны РФ.