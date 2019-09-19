Работа над созданием ядерного двигателя для космического буксира идет в графике - Рогозин

Санкт-Петербург. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские ученые работают над созданием ракетного электродвигателя с ядерным источником питания, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"У нас есть работа по созданию космического реактора мегаваттного класса. Сразу это будет мегаваттный класс или полумегаваттный класс - этот вопрос решается. Мы движемся в этом направлении, работа находится в графике", - сказал Рогозин в среду на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Устинова в Петербурге.

Других подробностей Рогозин не рассказал, но сообщил о перспективности данного направления в развитии ракетно-космической техники.

"Самая безопасная орбита для выведения реактора - не менее 800 километров. Соответственно, есть возможность создать на электроракетных двигателях буксир. Скорость его будет невысока, но работать он может очень долго и эффективно, поэтому мы занимаемся этой работой", - сказал глава "Роскосмоса".

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" в течение полугода планирует испытать макет двигателя для космического ядерного буксира.

Согласно данным портала госзакупок, госкорпорация проводит научно-исследовательскую работу (НИР) "Форсаж". Она посвящена исследованию "технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники".

На выполнение очередного этапа НИР выделено 525 млн рублей. К 30 марта 2020 года исполнитель работ должен будет получить "экспериментальное подтверждение работоспособности макета роторного магнитоплазмодинамического двигателя" и выработать "предложения по проектному облику электроракетной двигательной установки с роторным магнитоплазмодинамическим двигателем в составе ядерной энергодвигательной установки межорбитального буксира".

Данные работы проводятся с целью применения их результатов для "разработки перспективных ядерных энергодвигательных установок с электрической мощностью от 100 до 1000 кВт".

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Планируется использовать ее на орбитальном буксире, предназначенном для изучения Луны и дальнего космоса. Разработку ведет Центр им. Келдыша, изначально завершение работ установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

В январе 2019 года в Центре им Хруничева сообщали о создании энергоблока и испытания турбомашинного электрогенератора для "космической ядерной электростанции".

В 2015 году ряд СМИ сообщал о прекращении работ по данному направлению, однако в "Роскосмос" опровергли данную информацию. В 2016 году глава ЦНИИмаша (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения) Олег Горшков сообщил, что летный прототип модуля будет готов к 2022-2023 году.

Сообщалось также, что на разработку энергоустановки и модуля понадобится минимум 17 млрд рублей.