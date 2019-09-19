Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов

Огнестрельное оружие может снова появиться в аварийном запасе российских космонавтов через некоторое время. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Оружие, которое, по словам Рогозина, уже тестируется, может войти в комплект космонавта "года через полтора" — к 2021 году, передает "РИА Новости".

Ранее 18 сентября Рогозин заявил, что сотрудничество в борьбе с астероидами послужит сближению разных стран, а также будет способствовать взрывному развитию технологий. По его словам, западные страны не вводили санкций в отношении "Роскосмоса", поэтому "надо быть идиотами, чтобы обречь себя на одиночество в космосе".

Ранее в сентябре в "Роскосмосе" заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов. Оно необходимо на случай приземления в районе обитания диких животных.

По словам космонавта Олега Кононенко, оружие в НАЗе может быть полезным.