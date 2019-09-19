Войти
19.09.2019
Известия.ru

Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов

302
0
0
Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Огнестрельное оружие может снова появиться в аварийном запасе российских космонавтов через некоторое время. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Оружие, которое, по словам Рогозина, уже тестируется, может войти в комплект космонавта "года через полтора" — к 2021 году, передает "РИА Новости".

Ранее 18 сентября Рогозин заявил, что сотрудничество в борьбе с астероидами послужит сближению разных стран, а также будет способствовать взрывному развитию технологий. По его словам, западные страны не вводили санкций в отношении "Роскосмоса", поэтому "надо быть идиотами, чтобы обречь себя на одиночество в космосе".

Ранее в сентябре в "Роскосмосе" заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов. Оно необходимо на случай приземления в районе обитания диких животных.

По словам космонавта Олега Кононенко, оружие в НАЗе может быть полезным.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
17.05.2019
Роскосмос до конца 2019 года представит в кабмин эскизный проект сверхтяжелой ракеты
22.03.2019
Гендиректор центра Хруничева: ракету "Ангара-А5" могут запустить с коммерческим спутником
22.03.2019
Рогозин пообещал наказать клевещущих на ракетно-космическую отрасль
11.10.2018
Глава NASA заявил о заинтересованности США в сотрудничестве с Россией в реализации проекта окололунной станции
21.05.2015
Рогозин в Думе рассказал о планах и задачах создаваемой ГК "Роскомос"
14.11.2012
Дмитрий Рогозин: то, что мы задумали и уже делаем, врагу не понравится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.09 07:32
  • 1
Роскосмос определится с локацией центра подготовки космонавтов в СКФО до конца года
  • 19.09 07:30
  • 14
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 19.09 05:28
  • 58
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 00:22
  • 57
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 18.09 22:37
  • 1
Так выглядит винтовка будущего
  • 18.09 21:59
  • 47
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 18.09 19:55
  • 19
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 18.09 19:45
  • 1
Самолет Т-Х получил в ВВС США официальное обозначение Т-7А Red Hawk
  • 18.09 19:16
  • 1
Какие разработки корпорации "Тактическое ракетное вооружение" скрывает фюзеляж Су-57
  • 18.09 18:30
  • 1
На ВАСО собран первый Ил-96-400М
  • 18.09 18:04
  • 6
США решили заменить F-22 и F-35
  • 18.09 17:55
  • 4
Подводный гиперзвук: в США уверены, что "Циркон" превзойдет "Калибр"
  • 18.09 17:43
  • 9
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 17:24
  • 13
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 18.09 17:24
  • 6
Исполнительный директор "Роскосмоса" Крикалев: видео сборки ракет поможет определить, когда допущена ошибка, но не предотвратит аварию