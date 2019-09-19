Компания Denel поставила 100-ю башню для оснащения ББМ AV-8 ВС Малайзии

ЦАМТО, 18 сентября. Компания Denel объявила о поставке 100-й модульной башни для оснащения ББМ AV-8 ВС Малайзии в рамках заключенного в 2012 году многомиллионного экспортного контракта.

Контракт стоимостью 342 млн. евро является крупнейшей экспортной продажей в истории Denel. Малые и средние компании оборонного сектора ЮАР стали одними из крупнейших бенефициаров контракта, поскольку для выполнения договорных обязательств Denel пришлось закупать оборудование и услуги на миллионы рандов у национальных поставщиков. Это оказало существенную поддержку находящейся в сложной ситуации южноафриканской промышленности.

По заявлению Denel, в настоящее время компания не только поставила заказчику 100-ю из 122 заказанных башен в соответствии со спецификацией и в согласованные сроки, но и выполнила почти 98% работ в рамках компенсационных обязательств.

Как сообщал ЦАМТО, южноафриканская компания Denel 10 июля 2012 года подписала с МО Малайзии контракт на поставку башенных установок и боевых модулей с дистанционным управлением для оборудования боевых бронированных машин AV-8 ("Парс"). Контракт стоимостью 342 млн. евро (3,5 млрд. рэндов) был заключен в ходе выставки DSA-2012 в Куала-Лумпуре. Партнером Denel выступает малазийская компания DRB-Hicom (DEFTECH).

Согласно контракту, компания Denel Land Systems в Литтлтоне спроектировала и поставляет компоненты для сборки ряда систем, в том числе: 69 двуместных башен с 30-мм пушками GI30, 54 башен с 30-мм пушками GI30 и ПТУР "Ингве" (плюс 216 ПТУР "Ингве"), 54 дистанционно управляемых боевых модулей Land Rogue.

Поставки башен и боевых модулей начались в ноябре 2014 года и продолжаются до сих пор. Проект предусматривает реализацию Denel 10 компенсационных проектов в области коммерческих и военных технологий, образования и научных исследований.

По заявлению Denel, малазийский контракт стал прорывом для компании, поскольку она развернула за пределами страны производство башен на основе южноафриканского проекта. Варианты башен были разработаны под специфические требования заказчика для применения в условиях тропиков и джунглей. В рамках реализации контракта потребовалось интегрировать продукцию 13 различных производителей оригинального оборудования.