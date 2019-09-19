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19.09.2019
ТАСС

CNN: SpaceX ускоряет реализацию проекта глобального доступа к высокоскоростному интернету

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Источник изображения: Кадр: @SpaceX

Компания хочет добиться этой цели за счет меньшего количества спутников

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Компания SpaceX вносит корректировки в своей проект Starlink, предусматривающий обеспечение из космоса глобального доступа к высокоскоростному интернету. Как информировала во вторник телекомпания CNN, глава компании Илон Маск хочет добиться поставленной цели за счет меньшего количества спутников.

SpaceX уведомила американские власти о корректировки планов. Теперь компания берется обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для жителей юга США к концу 2020 года. Для вывода соответствующих спутников на орбиту Земли потребуется осуществить 24 запуска в следующем году.

Как поясняет CNN, в дальнейшем Маск рассчитывает расширить зону обеспечения широкополосного интернета за счет Виргинских островов и Пуэрто-Рико. SpaceX планирует осуществить эту часть проекта к окончанию сезона ураганов 2021 года.

Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX для обеспечения глобального доступа к высокоскоростному интернету. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тыс. спутников. Реализация первого этапа проекта - запуска 800 спутников при численности персонала компании 1,2 тыс. человек - требует вложений в размере $3,5 млрд. По оценке SpaceX, размещение на орбите всех 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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SpaceX
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