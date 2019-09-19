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19.09.2019
ТАСС

В ФСВТС заявили, что Су-35 по многим параметрам превосходит зарубежных конкурентов

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Истребитель Су-35С
Переданный ВКС России завершающий истребитель Су-35С (бортовой номер "15 красный").
Источник изображения: Владимир Смертин / ВКонтакте

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отметил, что машина, заслуживает серьезного внимания "по оснащенности, по авиационным средствам поражения, по сверхманевренности, всепогодному использованию"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский истребитель Су-35 превосходит по многим параметрам и техническим характеристикам зарубежные самолеты Eurofighter, Rafale, F-15 и F-18. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы сегодня презентуем очень серьезную машину. Су-35 превосходит по многим параметрам и техническим характеристикам своих конкурентов - это и Eurofighter, и Rafale, и F-15, и F-18", - сказал глава ФСВТС.

Он добавил, что это машина, "которая заслуживает очень серьезного внимания по оснащенности, по авиационным средствам поражения, по сверхманевренности, всепогодному использованию и так далее".

"Самое главное, что это новый шаг в наших взаимоотношениях с Турецкой Республикой", - сказал Шугаев.

Ранее глава ФСВТС сообщил о том, что Турция и Россия уже начали консультации по закупке российских самолетов Су-35 и Су-57. Дискуссия о том, что Турция может рассматривать вопрос о покупке истребителей у РФ, активизировалась после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным Эрдоган сказал "почему бы и нет" о возможности покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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