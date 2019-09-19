В США провели симуляцию ядерного конфликта между Россией и США

В США провели симуляцию ядерного конфликта между Россией и Соединенными Штатами. Авторами модели стали ученые из проекта "Наука и всеобщая безопасность" (Science and Global Security, SGS) в Принстонском университете. 4-минутный видеоролик с симуляцией размещен на официальном сайте проекта в YouTube.

Источник изображения: https://yandex.ru/images/

Ученые из Принстонского университета разработали симуляцию вооруженного конфликта между США и Россией с применением ядерного оружия. Согласно разработанной модели, конфликт начинается с применения обычных вооружений, но затем Россия, с целью сдерживания наступления сил США и НАТО, наносит предупредительный ядерный удар по приграничной области Германии и Польши. В ответ США наносят ядерный удар по Калининградской области и конфликт перерастает в тактическую ядерную войну на территории Европы.

В дальнейшем стороны обмениваются ядерными ударами, которые накрывают уже всю территорию Европы и распространяется на США и Россию. Конфликт перерастает в глобальную ядерную войну. По подсчетам ученых, только в первые часы будет убито и ранено свыше 90 млн. человек.

SGS разработала симуляцию вероятной эскалации военных действий между Соединенными Штатами и Россией с учетом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев. Согласно подсчетам, в течение первых нескольких часов конфликта будет убито и ранено более 90 миллионов человек

- говорится на сайте проекта.

Ученые подчеркнули, что разработали данную модель ядерного конфликта, чтобы показать всю катастрофичность применения ядерного оружия в возможной войне России и Соединенных Штатов.