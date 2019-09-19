Войти
19.09.2019
Военное обозрение

В США провели симуляцию ядерного конфликта между Россией и США

287
0
0

В США провели симуляцию ядерного конфликта между Россией и Соединенными Штатами. Авторами модели стали ученые из проекта "Наука и всеобщая безопасность" (Science and Global Security, SGS) в Принстонском университете. 4-минутный видеоролик с симуляцией размещен на официальном сайте проекта в YouTube.

Источник изображения: https://yandex.ru/images/

Ученые из Принстонского университета разработали симуляцию вооруженного конфликта между США и Россией с применением ядерного оружия. Согласно разработанной модели, конфликт начинается с применения обычных вооружений, но затем Россия, с целью сдерживания наступления сил США и НАТО, наносит предупредительный ядерный удар по приграничной области Германии и Польши. В ответ США наносят ядерный удар по Калининградской области и конфликт перерастает в тактическую ядерную войну на территории Европы.

В дальнейшем стороны обмениваются ядерными ударами, которые накрывают уже всю территорию Европы и распространяется на США и Россию. Конфликт перерастает в глобальную ядерную войну. По подсчетам ученых, только в первые часы будет убито и ранено свыше 90 млн. человек.

SGS разработала симуляцию вероятной эскалации военных действий между Соединенными Штатами и Россией с учетом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев. Согласно подсчетам, в течение первых нескольких часов конфликта будет убито и ранено более 90 миллионов человек

- говорится на сайте проекта.

Ученые подчеркнули, что разработали данную модель ядерного конфликта, чтобы показать всю катастрофичность применения ядерного оружия в возможной войне России и Соединенных Штатов.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
27.03.2019
Война миров по новым правилам
22.01.2018
Удастся ли остановить медленный распад НАТО?
15.05.2017
Какой будет третья мировая
06.06.2016
Заигранная пластинка Обамы интереса не вызывает
06.06.2016
Глобальная ПРО становится дырявым зонтиком
11.11.2008
Без комплексов. Калининградская область готова разместить "Искандеры"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.09 07:32
  • 1
Роскосмос определится с локацией центра подготовки космонавтов в СКФО до конца года
  • 19.09 07:30
  • 14
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 19.09 05:28
  • 58
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 00:22
  • 57
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 18.09 22:37
  • 1
Так выглядит винтовка будущего
  • 18.09 21:59
  • 47
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 18.09 19:55
  • 19
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 18.09 19:45
  • 1
Самолет Т-Х получил в ВВС США официальное обозначение Т-7А Red Hawk
  • 18.09 19:16
  • 1
Какие разработки корпорации "Тактическое ракетное вооружение" скрывает фюзеляж Су-57
  • 18.09 18:30
  • 1
На ВАСО собран первый Ил-96-400М
  • 18.09 18:04
  • 6
США решили заменить F-22 и F-35
  • 18.09 17:55
  • 4
Подводный гиперзвук: в США уверены, что "Циркон" превзойдет "Калибр"
  • 18.09 17:43
  • 9
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 17:24
  • 13
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 18.09 17:24
  • 6
Исполнительный директор "Роскосмоса" Крикалев: видео сборки ракет поможет определить, когда допущена ошибка, но не предотвратит аварию