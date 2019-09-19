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19.09.2019
ТАСС

Роскосмос определится с локацией центра подготовки космонавтов в СКФО до конца года

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что решение о размещении будет принято после осмотра всех площадок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Роскосмос до конца текущего года определиться с локацией центра подготовки космонавтов на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова в Санкт-Петербурге.

"Российский Кавказ - очень интересная тема с точки зрения расширения сферы подготовки наших космонавтов. Я думаю, до конца года уже определимся", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос ТАСС о сроках создания центра подготовки космонавтов на Северном Кавказе.

Он добавил, что недавно посещал несколько регионов СКФО, в том числе Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию. "Мы смотрели Приэльбрусье и Архыз, это уникальные места с точки зрения горной подготовки, парашютной подготовки, есть места локации, есть огромный интерес глав республик. В Чечне есть аналогичные возможности, хотим еще посмотреть Дагестан. Мы везде смотрим, где возможно, и потом Центр подготовки космонавтов примет решение, что им больше подходит", - добавил он.

В августе на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" Рогозин заявлял, что Роскосмос рассматривает возможность создания центра подготовки космонавтов в одном из регионов СКФО. По его словам, в частности, речь может идти о горной и парашютной подготовке. До этого начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что российские космонавты будут проходить альпинистскую и воздушно-десантную подготовку, а также курсы выживания в дикой среде и оказания тактической медицинской помощи на базе Российского университета спецназа в Чечне.

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1 комментарий
№1
19.09.2019 07:32
Деньги девать чтоли некуда?
60 лет готовили космонавтов и летали в разы больше, а сейчас приспичило....
Под Рогозиным кресло качается вот и предлагает все что только можно...

Чечня и Дагестан центры нестабильности...
Очень может быть, что враз останемся без новейшего центра, при развале СССР такое уже проходили, или память очень короткая у чинуш.
Строить нужно единый центр подготовки и летчиков и космонавтов совместно с ВКС, тем более что космонавтов из летного состава набирают...
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