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19.09.2019
Известия.ru

Эксперт назвал характеристики ракеты с недостижимой дальностью полета

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Источник изображения: Фото: Youtube

Российская крылатая ракета X-101 класса "воздух-земля" уникальна своей большой дальностью полета, рассказал "Известиям" член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Накануне, 17 сентября, гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что российские ракеты X-101 по дальности полета недостижимы для конкурентов.

"Ее уникальность состоит в том, что она с обычной боевой частью имеет дальность стрельбы при пуске с самолета 5,5 тыс. км. Точность попадания измеряется несколькими метрами в назначенную цель", — сказал военный эксперт.

Плюс на ракете применяют стелс-технололгии, что резко снижает ее заметность в отличие от российского "Калибра" и американского "Томагавка". Х-101 успешно применялась в Сирии.

По словам Сивкова, именно эта ракета должна стать основой для создания асимметричного российского ответа американцам. "На ее базе вполне можно создать ракетное оружие с дальностью боя 10-12 тыс. км, чтобы поражать любую точку на территории США с территории России не баллистическими ракетами, а крылатыми", — заключил эксперт.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель.

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BGM-109 Tomahawk
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