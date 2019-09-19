США анонсировали испытание модернизированной противоракеты

США намерены провести в 2020 году испытания модернизированной противоракеты SM-3 Block IIA. В качестве цели на них будет использоваться межконтинентальная баллистическая ракета, сообщил замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

Как отмечает ТАСС, агентство по противоракетной обороне (АПО), входящее в структуру Пентагона, успешно испытало модернизированную SM-3 Block IIA в декабре 2018 года. Тогда в качестве цели использовалась баллистическая ракета средней дальности. Предыдущее удачное испытание состоялось в октябре 2018 года, перед ним были две неудачные попытки.

28 августа сообщалось, что Япония может купить у США 73 ракеты SM-3 Block IIA, а также пусковые установки к ним. Сделка, одобренная Госдепартаментом США, оценивается в $3,29 млрд.

В этом году США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавшего России и Штатам иметь и испытывать баллистические и крылатые ракеты радиусом поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км и от 500 до 1 тыс. км. 2 августа документ официально перестал действовать, так как Москва была вынуждена также приостановить свои обязательства. После этого США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью более 500 км и сообщили о планах испытать еще одну до конца года.