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19.09.2019
Известия.ru

США анонсировали испытание модернизированной противоракеты

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Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Navy

США намерены провести в 2020 году испытания модернизированной противоракеты SM-3 Block IIA. В качестве цели на них будет использоваться межконтинентальная баллистическая ракета, сообщил замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

Как отмечает ТАСС, агентство по противоракетной обороне (АПО), входящее в структуру Пентагона, успешно испытало модернизированную SM-3 Block IIA в декабре 2018 года. Тогда в качестве цели использовалась баллистическая ракета средней дальности. Предыдущее удачное испытание состоялось в октябре 2018 года, перед ним были две неудачные попытки.

28 августа сообщалось, что Япония может купить у США 73 ракеты SM-3 Block IIA, а также пусковые установки к ним. Сделка, одобренная Госдепартаментом США, оценивается в $3,29 млрд.

В этом году США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавшего России и Штатам иметь и испытывать баллистические и крылатые ракеты радиусом поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км и от 500 до 1 тыс. км. 2 августа документ официально перестал действовать, так как Москва была вынуждена также приостановить свои обязательства. После этого США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью более 500 км и сообщили о планах испытать еще одну до конца года.

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Страны
Россия
США
Япония
Продукция
sm-3
Проекты
2020-й год
РСМД
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