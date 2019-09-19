"Роскосмосу" помешали иностранцы

В 2019 году "Роскосмос" выполнит около 40 запусков ракет, а не 45, как это планировалось ранее, передает ТАСС заявление гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

"45 точно не будет, потому что у нас три аппарата "уехали" на следующей год. Это не наши аппараты, а аппараты наших иностранных партнеров. Они их не успели изготовить. Они "уезжают" на 2020 год", — сказал менеджер.

По его словам, в 2019 году "в пределах 40 пусков должно быть".

В сентябре Рогозин огрызнулся на критику вице-премьера Юрия Борисова.

В августе "Роскосмос" отчитался о 20 проведенных в 2018 году пусках ракет (из которых один пуск аварийный), тогда как в декабре того же года Рогозин говорил о 22 стартах.