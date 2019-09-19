ВКС по-японски

Воздушные Силы самообороны Японии в будущем могут быть преобразованы в воздушно-космические. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе выступления перед руководством вооруженных сил, сообщает Kyodo.

"Это не разговоры из разряда фантазий", - подчеркнул Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское правительство ускорило процесс формирования первого космического подразделения в составе Сил самообороны, оно должно появиться уже в 2020 году. Для новой структуры обучают около 70 специалистов и создают систему мониторинга с наземными радарами и телескопами. Она будет запущена в эксплуатацию в 2023 году.