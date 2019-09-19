Вопрос расстыковки российского и американского сегментов МКС не рассматривается - Рогозин

Санкт-Петербург. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Международная космическая станция будет продолжать работать в прежней конфигурации, вопрос расстыковки российского и американского сегментов не актуален, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Нет, пока это не рассматривается", - сказал Рогозин в среду, отвечая на вопрос о том, изучаются ли перспективы разъединения российского и американского сегментов МКС.

Он сообщил также, что нет и планов по объединению российского сегмента с китайскими станциями, однако высказался за создание технической возможности стыковки МКС со станцией КНР в целях безопасности астронавтов и космонавтов.