Вопрос расстыковки российского и американского сегментов МКС не рассматривается - Рогозин
МКС
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Санкт-Петербург. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Международная космическая станция будет продолжать работать в прежней конфигурации, вопрос расстыковки российского и американского сегментов не актуален, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Нет, пока это не рассматривается", - сказал Рогозин в среду, отвечая на вопрос о том, изучаются ли перспективы разъединения российского и американского сегментов МКС.
Он сообщил также, что нет и планов по объединению российского сегмента с китайскими станциями, однако высказался за создание технической возможности стыковки МКС со станцией КНР в целях безопасности астронавтов и космонавтов.
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