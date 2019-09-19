Рогозин рассказал о роли борьбы с астероидами в международных отношениях

Сотрудничество в борьбе с астероидами послужит сближению разных стран, а также будет способствовать взрывному развитию технологий. С таким заявлением в среду, 18 сентября, выступил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, западные страны не вводили санкций в отношении "Роскосмоса", поэтому "надо быть идиотами, чтобы обречь себя на одиночество в космосе".

На встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д.Ф. Устинова в Санкт-Петербурге Рогозин заявил, что сейчас важно понять, какие риски исходят из космоса.

17 сентября сообщалось, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса. Соответствующее соглашение подписали "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация.