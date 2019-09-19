Дом или авианосец?
В Китае кипят страсти вокруг необычной постройки в городе Ухань. Пользователь Кайюн Сянцзян разместил на портале weibo.com фотографии здания, построенного в форме авианосца, и эти снимки вызвали бурные обсуждения.
Сянцзян подписал фотографии так: "Ухань. Наземный авианосец – новые тенденции в…". Комментаторы выдвинули массу вариантов, называя постройку как полноразмерным макетом авианосца, так и дизайнерским решением в стиле "милитари".
"Наземный авианосец" в Ухане
Источник изображения: weibo.com
Учитывая, что в Ухане находится 701-й институт "Государственной судостроительной корпорацией Китая" (CSSC – China State Shipbuilding Corporation), занимающийся проектированием кораблей, комментарии о макете авианосца имеют право на существование.
"Наземный авианосец"
Источник изображения: weibo.com
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