Дом или авианосец?

В Китае кипят страсти вокруг необычной постройки в городе Ухань. Пользователь Кайюн Сянцзян разместил на портале weibo.com фотографии здания, построенного в форме авианосца, и эти снимки вызвали бурные обсуждения.

Сянцзян подписал фотографии так: "Ухань. Наземный авианосец – новые тенденции в…". Комментаторы выдвинули массу вариантов, называя постройку как полноразмерным макетом авианосца, так и дизайнерским решением в стиле "милитари".

"Наземный авианосец" в Ухане Источник изображения: weibo.com

Учитывая, что в Ухане находится 701-й институт "Государственной судостроительной корпорацией Китая" (CSSC – China State Shipbuilding Corporation), занимающийся проектированием кораблей, комментарии о макете авианосца имеют право на существование.