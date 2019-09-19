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19.09.2019
WarSpot

Дом или авианосец?

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Источник изображения: warspot.ru

В Китае кипят страсти вокруг необычной постройки в городе Ухань. Пользователь Кайюн Сянцзян разместил на портале weibo.com фотографии здания, построенного в форме авианосца, и эти снимки вызвали бурные обсуждения.

Сянцзян подписал фотографии так: "Ухань. Наземный авианосец – новые тенденции в…". Комментаторы выдвинули массу вариантов, называя постройку как полноразмерным макетом авианосца, так и дизайнерским решением в стиле "милитари".

"Наземный авианосец" в Ухане

Источник изображения: weibo.com

Учитывая, что в Ухане находится 701-й институт "Государственной судостроительной корпорацией Китая" (CSSC – China State Shipbuilding Corporation), занимающийся проектированием кораблей, комментарии о макете авианосца имеют право на существование.

"Наземный авианосец"

Источник изображения: weibo.com

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Авианосец
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