"Недостижимая": в России рассказали о новой ракете

В России сообщили о ракете с "недостижимой дальностью"

Россия создала ракету с "недостижимой дальностью действия", рассказал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. По его словам, реакцию США на испытания предугадать тяжело, но бросаться в крайности и новую гонку вооружений не стоит. Он также подчеркнул, что российские конструкторы могут в дальнейшем улучшить тактико-технические характеристики ракеты.

В России уже была создана ракета с "недостижимой" дальностью действия. Об этом в интервью "Военно-промышленному курьеру" рассказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти [тактико-технические характеристики]", - сообщил он.

Если перед конструкторами поставят соответствующую задачу, то она будет решена наиболее эффективно и в кратчайшие сроки, добавил гендиректор ТРВ. По словам Обносова, реакция США на испытания ракеты зависит от решения военно-политической верхушки Вашингтона. В крайности броситься нельзя, добавил он - равно как и ударяться в "очередную гонку вооружений".

Неделей ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что Россия - в отличие от США - не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности.

"Кроме того, Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства", - передает заявление пресс-службы военного ведомства ФАН.

17 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская сторона продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракеты, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он сослался на некие "независимые разведданные".

По словам Столтенберга, еще несколько лет назад Россия якобы начала разрабатывать и размещать в Европе ракеты средней дальности, которые обладают ядерным потенциалом - мобильные и малозаметные.

В конце августа военные США провели испытания ракеты средней дальности, нарушающей расторгнутый ранее ДРСМД. Ракету запустили с острова Сан-Николас неподалеку от Лос-Анджелеса.

"Испытуемая ракета вышла из своей наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель на расстоянии более чем 500 километров", - заявили в Пентагоне.

В американском военном ведомстве сообщили, что "собранные в ходе испытаний данные послужат основой для развития министерством обороны возможностей своих будущих ракет".

За пару недель до этого президент России Владимир Путин отметил, что Министерство обороны, МИД и Служба внешней разведки (СВР) будут теперь еще пристальнее следить за появлением в Европе американских ракет.

"Угрозы будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования "Х-101" и "Кинжал", морского базирования "Калибр", а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон", - заявил российский лидер.

В разговоре с НСН доктор военных наук Константин Сивков выразил опасение, что США могут попытаться втянуть Россию в новую гонку вооружений.

"Ответом может быть развертывание на территории России сверхдальнобойных ракет , реальных, которые могут быть использованы для нанесения ударов, на мобильной базе. Это должны быть крылатые ракеты, которые могут быть сделаны на базе уже имеющихся", - отметил доктор военных наук.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США - 846 ракет.

Иван Апулеев