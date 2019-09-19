Компания Rafael заключила стартовый контракт на поставку ПТУР "Спайк-ER2"

ЦАМТО, 18 сентября. Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems заключила первый контракт на поставку ПТУР "Спайк-ER2" пятого поколения для оснащения вертолетов неназванного заказчика.

Как сообщает Shephard со ссылкой на директора по маркетингу подразделения "Спайк" в Rafael Гала Папье (Gal Papier), компания рассчитывает, что заказчик разрешит раскрыть детали продажи в ближайшие несколько месяцев. На данный момент представитель Rafael отказался предоставить более подробную информацию о проекте, ссылаясь на условия конфиденциальности соглашения.

Rafael впервые презентовала ПТУР "Спайк-ER2" на выставке MSPO-2018. На тот момент к боеприпасу интерес проявили Сухопутные войска Испании, которые в настоящее время применяют ударные вертолеты "Тайгер" с более старым вариантом ракеты – "Спайк-ER". Румыния также использует версию ER на борту вертолетов "Пума".

По словам Г.Папье, обновление систем двух этих операторов новыми ракетами не представляет труда, так как версия ER2 использует тот же модуль пуска, что и ER.

Кроме того, в настоящее время Rafael ведет переговоры с Польской оружейной группой (PGZ – Polska Grupa Zbrojeniowa) о возможности продажи версии ER2 для оснащения парка боевых вертолетов Ми-24. На данном этапе обсуждаются технические аспекты данного вопроса, испытания пока не проводились.

Израильская компания также достигла договоренности с General Dynamics Santa Barbara Sistemas в Испании и производственным центром в Германии из состава консорциума Eurospike, возглавляемого Rheinmetall и Diehl, предусматривающей возможность организации производства версии ER2.

Как сообщал ЦАМТО, пуск ПТУР "Спайк-ER2" может осуществляться из существующих пусковых установок комплекса "Спайк-ER". Дальность поражения цели ракетой увеличена до 10 км при наземном пуске (8 км у "Спайк-ER") и до 16 км при запуске с вертолета. В авиационной версии оптоволоконный кабель в системе наведения заменен радиоканалом.