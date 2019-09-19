Украино-американская рота на учениях разгромила "зелёных человечков"

На Украине прошли первые совместные учения объединенного украино-американского подразделения по отражению "атаки зеленых человечков". Маневры с боевой стрельбой прошли в рамках стартовавших 17 сентября 2019 года международных учений "Rapid Trident-2019", проходящих на украинской территории.

Источник изображения: Минобороны Украины

Как сообщает командование Сухопутных войск ВСУ, совместные учения с боевой стрельбой объединенного украино-американского подразделения прошли на территории Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области. По легенде учений, страна-агрессор внезапно вторглась на территорию Украины и заняв определенный район, организовала там оборону. Задачей объединенного подразделения было выбить "условных зеленых человечков" с занятых позиций и уничтожить командный пункт. Командование осуществлял американский офицер.

В учениях с боевой стрельбой участвовали штатный механизированный взвод одного из подразделений учебного центра и штатный пехотный взвод Вооруженных сил США. Корректировку и маневр огнем артиллерии осуществляли совместно воины 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и США. (. . .) все боевые действия подразделения проводили с применением штатной техники: украинцы - БМП-1, американцы - многоцелевых автомобилей HMMWV

- говорится в сообщении.

В Минобороны Украины уже назвали данные учения прорывом в отношениях Украины и НАТО, так как они "продемонстрировали совместимость подразделений ВСУ и американской армии".