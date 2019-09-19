Роскосмос не выполнит план на 2019 год по 45 запускам ракет

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, в этом году будут осуществлены около 40 запусков. На данный момент выполнено 18 пусков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45, как это планировалось ранее. Об этом сообщил в среду генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова в Петербурге.

"45 точно не будет, потому что у нас три аппарата "уехали" на следующей год. Это не наши аппараты, а аппараты наших иностранных партнеров. Они их не успели изготовить. Они "уезжают" на 2020 год", - сказал Рогозин, уточнив, что "в пределах 40 пусков должно быть".

Глава госкорпорации также уточнил, что в общее число пусков входят и боевые. Их число будет добавлено в конце года. На данный момент, уточнил Рогозин, выполнено 18 пусков.

В начале января источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил о планах Роскосмоса запустить в 2019 году 45 ракет. Это следует из плана-графика. В число запусков входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет. Позже эту информацию подтвердили в Роскосмосе.

В мае руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко уточнил, что планы по запуску 45 ракет сохраняются.