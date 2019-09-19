"Буревестник" знает, куда летит

Российская ракета с ядерным двигателем несет заряд сенсаций

Главной из последних военных новостей на Западе стал очередной доклад американской разведки, посвященный ракете "Буревестник". Документ оказался в распоряжении агентства CNBC. В докладе утверждается, что все испытания ракеты с ядерной энергетической установкой завершились неудачей.

Американская разведка в очередной раз увязала аварию в Неноксе с испытаниями "Буревестника". По американской версии, взрыв произошел после очередного неудачного пуска ракеты. Изделие упало на дно. И после того как его подняли, произошел взрыв.

Это уже не первая утечка докладов американской разведки, посвященных "семерке Путина" – новым системам вооружения, показанным президентом России в марте 2018 года. Самым популярным в разведывательном сообществе Соединенных Штатов стал как раз "Буревестник". Доклады о неготовности российской ракеты с ядерной энергетической установкой появлялись с завидной регулярностью.

“ "Навигатор" ракеты, возможно, – более секретный элемент конструкции, чем ядерная энергетическая установка ”

При этом каждый документ американского разведывательного сообщества поражал удивительными подробностями. В частности, заявлялось, что один "Буревестник" утонул и Москва готовит специальную операцию по его подъему со дна Баренцева моря.

Помимо разведчиков, к обсуждению российской ракеты присоединились и американские ученые. Комментарии средствам массовой информации дал разработчик авиационных ядерных двигателей в США. Специалист заявил, что сделать крылатую ракету с такой энергетической установкой однозначно невозможно.

За прошедшие полтора года с момента презентации ракеты стали известны некоторые реальные подробности. Можно сделать первые выводы и обоснованные предположения по тому, как развивается проект "Буревестника". Заодно понять, насколько достоверны алармистские доклады специалистов и разведчиков из Соединенных Штатов.

Что говорит Пентагон

Согласно свежим данным американской военной разведки с марта 2017-го по февраль 2018-го было проведено четыре пуска "Буревестника". Все они завершились неудачей. Самый длинный полет занял две минуты, короткий – всего несколько секунд. При этом "Буревестник" ни разу не смог пролететь расстояние больше 50 километров. Причина неудач одна – у "Буревестника" не запустилась энергетическая установка. Но при этом Россия резко нарастила работы по новой ракете. И уже к 2025 году ее должны принять на вооружение.

Во-первых, следует отметить, что посыл о "невозможности нормальной работы ядерной энергетической установки на крылатой ракете" присутствует почти во всех американских публикациях. Этот тезис поддерживают не только журналисты, но и военные эксперты, а также ученые.

Фото: naked-science.ru

Во-вторых, время и количество пусков "Буревестника", а также расстояние, которое пролетела ракета, озвучивались неоднократно. Фактически это пересказ, но уже на новый лад ранее неоднократно опубликованной информации. При этом американская разведка продолжает считать, что Москва сможет построить ограниченную серию ракет с ядерной энергетической установкой. Главная причина – они слишком дорогие.

Между тем новый американский доклад прекрасно иллюстрирует тенденцию. Первоначально в США "Буревестник" считали нереализуемым проектом. Позже утверждалось, что ракету с ЯЭУ можно разработать. Но на это уйдет много времени и средств. Весной нынешнего года стали появляться заявления, что "Буревестник" все-таки полетит. Но из-за стоимости русские смогут сделать всего несколько ракет. Сейчас же американские разведчики считают, что новинка поступит на вооружение уже в 2025 году.

Что известно

Еще в прошлом году Минобороны России опубликовало видео. На нем было показано некое помещение с несколькими "Буревестниками". Предположительно это цех, где ракеты размещают в специальных транспортных контейнерах. Благодаря сюжету внешний вид изделия перестал быть секретным.

"Буревестник" – большая ракета. Внешне она несколько напоминает авиационную Х-101. Но по габаритам новейшая ракета в полтора-два раза больше "сто первой". В отличие от последней крылья у "Буревестника" размещены не внизу, а сверху фюзеляжа. Также на видео можно рассмотреть характерные выступы. Скорее всего именно там происходит нагревание воздуха ядерным реактором.

Исходя из размеров ракеты, а также с учетом того, что на ее борту находится ядерный реактор, становится понятно – это очень тяжелое изделие. Масса "Буревестника" в несколько раз, а вероятно, и на порядок больше, чем у Х-101. А значит, новинка не поместится на борту ракетоносцев Ту-160 или Ту-95МС. Возникает вопрос и о возможности ее размещения на кораблях.

До начала нынешнего года испытания "Буревестника" шли на Новой Земле. В открытых базах данных спутниковых снимков Земли специалисты нашли испытательную площадку, расположенную в северной части острова. Ее характерная черта – это надувные тенты-ангары, а также пусковая установка.

Но уже в начале нынешнего года площадка с аналогичными ангарами и пусковой установкой была обнаружена на полигоне Капустин Яр. Началось строительство некого загадочного объекта на полигоне Ненокса. Многие эксперты поспешили также назвать его площадкой для испытаний "Буревестника". Но на спутниковых снимках видны только характерные палатки. Отсутствует самый важный объект – пусковая установка. Хотя возможно, ее монтаж еще ведется.

Как идет программа?

Попробуем совместить имеющуюся информацию. "Буревестник" – комплекс наземного базирования. Для авиационной техники он слишком тяжел. Возможно, ракету предполагается размещать и на кораблях. Но пока нет доказательств, что "Буревестник" испытывался с морских платформ или готовится к этому. Отметим, что и в Неноксе построен именно наземный объект.

Для чего программе "Буревестника" нужны два или три (если считать Неноксу) испытательные площадки? Очевидно, что полигон на Новой Земле используется для отработки ракет с ядерными двигателями. А Капустин Яр нужен для тестирования бортового оборудования.

В споре о реальности создания "Буревестника" упускается один очень важный момент. Если ракета рассчитана на неограниченную продолжительность полета, как будет работать ее навигационная система? Тем более что большую часть времени изделие будет "висеть" не над сушей, а над водой.

Нынешние крылатые ракеты используют навигацию по экстремальным точкам. В их памяти заложены изображения местности (видеокартинка или радиолокационная информация), над которой они выполняют полет. В нужный момент бортовые системы проводят сверку – оптико-электронные средства или радары делают снимок местности и сравнивают с эталонным. Так ракета "понимает", насколько отклонились от заданного курса.

По очевидным причинам такой вариант не работает для "Буревестника". Поэтому для ракеты с ЯЭУ нужна принципиально новая навигационная система. Возможно, "навигатор" "Буревестника" даже будет работать на новых физических принципах. Не исключено, что эта система – более секретный элемент конструкции, чем ядерная энергетическая установка.

Именно для проведения таких испытаний и нужен объект на полигоне Капустин Яр, который обеспечивает максимальную секретность. Также наземное оборудование полигона позволяет отладить работу самой сложной электронной начинки. А в случае аварии остатки ракеты легко собрать, чтобы провести анализ. В Капустином Яре ракета будет испытываться с обычной двигательной установкой.

Теперь попробуем предположить, для чего нужен объект в Неноксе. Как уже было сказано выше, полет "Буревестника" будет большую часть времени проходить над поверхностью моря. А значит, после отработки в Капустином Яре ракету надо запускать на морском полигоне, который также имеет выход на сушу.

Для этого лучше всего подходит именно Ненокса. Этот полигон неоднократно использовался для доводки различных крылатых ракет, в том числе семейства "Калибр" и сверхзвукового "Метеорита".

Ненокса удобна для проведения работ, аналогичных выполняемым на Капустином Яре. Только теперь для ракеты добавятся протяженные морские участки. С большой долей вероятности можно утверждать, что и на севере ракета будет выполнять полеты с обычными двигателями.

А сложные испытания лучше провести на уже готовом полигоне на Новой Земле. Она предпочтительнее, чем Ненокса, с учетом особенностей конструкции "Буревестника" и поставленных перед этим изделием задач.

Для ракеты с ЯЭУ и принципиально новой навигационной системой не нужны прямые трассы в тысячи километров. Ей достаточно задать маршрут в несколько сотен километров. Но при этом он будет с большим количеством поворотов, а также с участками как на суше, так и на море.

Степень готовности

Использование двух (возможно, и трех) испытательных полигонов говорит о том, что работы над "Буревестником" вошли в завершающую стадию. Предполагается, что испытания ведутся параллельно. На Новой Земле доводится ядерная энергетическая установка. В Капустином Яре и Неноксе отрабатывают навигационную систему и бортовое оборудование.

А государственные испытания "Буревестника" скорее всего будут полностью проведены там, где состоялось рождение ракеты с ЯЭУ, – на Новой Земле.

Можно предположить, что изделие запустят на несколько суток в воздух. Ракете зададут сложный маршрут, в соответствии с которым полет будет выполняться как над сушей, так и над морем. При этом такие участки станут чередоваться в произвольной форме.

Сколько времени займут испытания "Буревестника"? Это достаточно сложный вопрос, ведь в изделии внедрено много революционных технических решений. Допущения американской разведки скорее всего слишком пессимистичны. Можно предположить, что на полную отработку изделий уйдет два-три года.

С большой долей вероятности в 2025 году Россия будет располагать уже полностью готовыми крылатыми ракетами с ядерными энергетическими установками.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (799) за 17 сентября 2019 года