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19.09.2019
Lenta.ru

У "Роскосмоса" зафиксировали "выброс бреда"

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Недавняя новость, согласно которой "Роскосмос" рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов, "наводит на размышления", пишет "Военно-промышленный курьер".

"Остается что — кобура на боку у каждого члена экипажа? Хороший сюжет для триллера, но тогда максимум, на что могут рассчитывать будущие покорители космоса для выяснения отношений в ходе полета, — обычный травмат, неспособный пробить оболочку корабля. Для пробития уже опробована дрель, а от добра, как водится, добра не ищут", — замечает газета.

Издание, вспоминая переименование космического корабля "Федерация" в "Орел" и запуск робота Федора на Международную космическую станцию (МКС), заключает, что с оружием у "Роскосмоса" случился "очередной выброс бреда". "Ждем заявлений о начале разработки лучемета "Дима", одним выстрелом сметающего все проблемы на пути космической отрасли", — пишет газета.

В августе к МКС направился космический корабль "Союз МС-9" с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту, который с первой попытки не смог пристыковаться к станции.

В прошлом году у "Союз МС-9" вследствие преднамеренного воздействия сверла оказалась продырявлена обшивка корабля, причины повреждения до сих пор не выяснены.

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Страны
Россия
Продукция
Фёдор
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