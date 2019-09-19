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19.09.2019
bmpd.livejournal.com

Французская армия закупает наземных микророботов

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Как сообщает французская газета "Le Figaro" в материале Nicolas Barotte "L’armée se dote de 56 microrobots de reconnaissance" Главное управление вооружений министерства вооруженных сил Франции заказало компании Nexter 56 микророботов Nerva в рамках программы Scorpion, нацеленной на модернизацию Сухопутных войск.

Семейство наземных роботехнических средств Nexter Nerva (с) Pinterest.com

Планируется закупка трех модификаций аппарата. Это Nerva-S массой 3 кг, которая может перемещаться "на спине или животе", в ограниченных закрытых и открытых пространствах, причем робот может быть запущен и над препятствием. Nerva-LG обладает массой 5 кг и может быть оснащена дополнительными модулями, которые смогут проводить наблюдение или картографирование местности. Аппарат способен взбираться по лестницам. Наконец, Nerva-XX/Cameleon LG массой 12 кг будет оснащен манипулятором. Его производство ведет компания ECA.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Nexter
Проекты
Робот
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