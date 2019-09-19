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19.09.2019
Российская газета

Возвращение "Овода": как модернизируют знаменитый советский корвет

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Источник изображения: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Малый ракетный корабль проекта 1234 ("Овод") вновь возвращается в строй.

Как сообщает издание "Армейский стандарт", в заливе Петра Великого начинается очередной этап ходовых испытаний малого ракетного корабля "Смерч".

Это один из модернизированных МРК "Овод". Предполагается, что к концу этого года он поступит на вооружение Тихоокеанского флота.

Так этот удивительный корабль уже во второй раз за свою жизнь отправится на службу.

Изначально он задумывался как ракетный катер, но требования главкома ВМФ СССР Горшкова к проекту были столь высоки, что просто не вписывались в заданные рамки. Разработчики тщетно старались уместить на катере водоизмещением 500 тонн шесть ПКР "Малахит", ЗРК "Оса-М", РЛК "Титанит" и газотурбинную энергетическую установку.

В итоге пришлось увеличить водоизмещение до 670 тонн и придумывать для катера-гиганта обозначение "малый ракетный корабль" (МРК).

Так "Овод", не успев появиться на свет, стал родоначальником нового подкласса кораблей в ВМФ СССР.

В НАТО к новичку отнеслись со всем уважением и классифицировали как корвет.

Как полагают эксперты, на период холодной войны "Овод" обладал уникальными боевыми возможностями и равных ему в этой "весовой категории" не было.

Более того, он мог создать серьезные проблемы более крупным кораблям, включая авианосцы. Он эффективно действовал как в составе тактических групп, так и в одиночку.

Единственное, чем он не мог похвастаться, так это мореходными качествами. Штормы для корабля были чреваты сильной качкой, а тут уж и огневая мощь сходила на нет.

Так каким же будет обновленный "Овод"?

Во-первых, его перевооружают. Вместо отслужившего свое "Малахита" устанавливают комплекс "Уран" с противокорабельными дозвуковыми ракетами Х-35У. Это значит, что МРК сможет поражать цели на расстоянии в 300 километров вместо прежних 150 километров.

К тому же у новых ракет есть уникальные головки самонаведения, удерживающие цель даже если ее со страшной силой "слепят" системы РЭБ.

Еще Х-35У умет наносить удары по наземным объектам, что опять же расширит боевые возможности "Овода".

Во-вторых, существенно увеличится боекомплект корабля. Вместо шести ракет, у него в арсенале теперь будет шестнадцать. То есть, по мощности залпа он оставит позади даже корветы проекта 20380.

В-третьих, современные средствами управления огнем позволят без проблем вести огонь во время качки.

В-четвертых, "Оводы" получат более мощные и экономичные двигатели, что положительно скажется на их мореходных свойствах.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Оса-АКМ
Пётр Великий
Х-35
Проекты
1234 Овод
20380 Корвет-1
NATO
Авианосец
ТОФ
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