Генсек НАТО обвинил Россию в создании ракет, нарушающих ДРСМД

Россия продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракеты, нарушающие положения прекратившего действовать Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг со ссылкой на "независимые разведданные".

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По словам генсека альянса, Россия еще несколько лет назад приступила к разработке запрещенных ДРСМД ракет средней дальности, которые в режиме секретности размещает на европейской части страны. При этом он в очередной раз возложил ответственность за прекращение действия ДРСМД на Россию, заявив, что именно Москва нарушила положения договора и из-за этого Соединенным Штатам пришлось из него выйти.

Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом. И эти ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте и, следовательно, порог для применения ядерного оружия

- заявил Столтенберг, добавив, что все страны НАТО вместе с США призывали Россию вернутся к соблюдению договора и уничтожить ракеты его нарушающие, однако Москва отказалась это делать, тем самым вынудив Вашингтон выйти из ДРСМД.

Но Россия не вернулась к соблюдению, они продолжают разрабатывать и развертывать эти новые вооружения, нарушая договор

- подчеркнул он, сославшись на некие "независимые разведданные", но, как обычно, не привел ни одного доказательства этого.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать зеркально на все действия США и развернет ракеты средней и меньшей дальности только в ответ на размещение американских ракет. При этом он подчеркнул, что в новой гонке вооружений Москва участвовать не будет.