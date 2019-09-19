Войти
19.09.2019
Военное обозрение

Генсек НАТО обвинил Россию в создании ракет, нарушающих ДРСМД

234
0
0

Россия продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракеты, нарушающие положения прекратившего действовать Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг со ссылкой на "независимые разведданные".

Источник изображения: topwar.ru

По словам генсека альянса, Россия еще несколько лет назад приступила к разработке запрещенных ДРСМД ракет средней дальности, которые в режиме секретности размещает на европейской части страны. При этом он в очередной раз возложил ответственность за прекращение действия ДРСМД на Россию, заявив, что именно Москва нарушила положения договора и из-за этого Соединенным Штатам пришлось из него выйти.

Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом. И эти ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте и, следовательно, порог для применения ядерного оружия

- заявил Столтенберг, добавив, что все страны НАТО вместе с США призывали Россию вернутся к соблюдению договора и уничтожить ракеты его нарушающие, однако Москва отказалась это делать, тем самым вынудив Вашингтон выйти из ДРСМД.

Но Россия не вернулась к соблюдению, они продолжают разрабатывать и развертывать эти новые вооружения, нарушая договор

- подчеркнул он, сославшись на некие "независимые разведданные", но, как обычно, не привел ни одного доказательства этого.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать зеркально на все действия США и развернет ракеты средней и меньшей дальности только в ответ на размещение американских ракет. При этом он подчеркнул, что в новой гонке вооружений Москва участвовать не будет.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
01.02.2019
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
13.01.2017
Везде российские ракеты (Echo24, Чехия)
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
19.08.2013
Есть необходимость возразить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.09 07:32
  • 1
Роскосмос определится с локацией центра подготовки космонавтов в СКФО до конца года
  • 19.09 07:30
  • 14
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 19.09 05:28
  • 58
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 00:22
  • 57
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 18.09 22:37
  • 1
Так выглядит винтовка будущего
  • 18.09 21:59
  • 47
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 18.09 19:55
  • 19
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 18.09 19:45
  • 1
Самолет Т-Х получил в ВВС США официальное обозначение Т-7А Red Hawk
  • 18.09 19:16
  • 1
Какие разработки корпорации "Тактическое ракетное вооружение" скрывает фюзеляж Су-57
  • 18.09 18:30
  • 1
На ВАСО собран первый Ил-96-400М
  • 18.09 18:04
  • 6
США решили заменить F-22 и F-35
  • 18.09 17:55
  • 4
Подводный гиперзвук: в США уверены, что "Циркон" превзойдет "Калибр"
  • 18.09 17:43
  • 9
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 17:24
  • 13
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 18.09 17:24
  • 6
Исполнительный директор "Роскосмоса" Крикалев: видео сборки ракет поможет определить, когда допущена ошибка, но не предотвратит аварию