Paramount Group сертифицировала ББМ "Мбомбе-4" на взрывоустойчивость по стандарту НАТО

ЦАМТО, 18 сентября. Paramount Group объявила о том, что новейшая ББМ "Мбомбе-4" с колесной формулой 4х4 по результатам проведенных независимой экспертной организацией взрывных испытаний получила сертификат соответствия стандарту НАТО STANAG-4569.

Как заявлено, при разработке "Мбомбе-4" Paramount Group использовала уникальные технологии защиты днища от взрыва мин. Испытания были проведены с марта по июнь 2019 года по программе Landward Sciences Советом по научным и промышленным исследованиям (CSIR), являющимся ведущей независимой научно-исследовательской организацией ЮАР.

Взрывные испытания проводились в соответствии с требованиями международных стандартов, а именно, стандарта STANAG-4569, который устанавливает контрольные показатели для защиты военнослужащих, находящихся в транспортных средствах. В случае "Мбомбе-4" испытания включали детонацию трех 10-кг тротиловых зарядов под колесами и корпусом и одного 50-кг заряда ТНТ сбоку на расстоянии 5 м для имитации взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ). Оценка транспортного средства после испытаний включала проверку состояния корпуса и оборудования.

По информации Jane's Defence Weekly, в итоге бронемашина была признана соответствующей требованиям стандарта НАТО STANAG-4569 M4А и M4B.

По информации компании, ББМ "Мбомбе-4" спроектирована и разработана специально для организации производства в странах-заказчиках в ответ на растущие требования руководства зарубежных государств по развитию национальных ОПК.

При разработке были использованы передовые технологии и учтен опыт применения ББМ в течение десятилетий в боевых действиях и асимметричных конфликтах. Как заявлено, хотя "Мбомбе-4" оборудована для выполнения широкого спектра задач, ее основной задачей является обеспечение выживаемости военнослужащих.

Бронемашина успешно прошла серию летних испытаний в вооруженных силах нескольких стран мира. В феврале на выставке IDEX-2019 Вооруженные силы ОАЭ заключили с Paramount Group контракт на поставку четырех ББМ "Мбомбе-4", стоимость которых составила 10,284 млн. дирхамов (2,7 млн. долл.). Предположительно, они будут использоваться для проведения испытаний и оценки для принятия решения о возможной закупке крупной партии.